La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, informó que el gobierno de México no participó en la entrega o detención de los cofundadores del Cártel de Sinaloa Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán López en Estados Unidos.

En la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, la funcionaria dijo que hasta el momento no se sabe si fue una entrega o captura, y que eso es parte de la información que el gobierno de México espera que le envié Estados Unidos.

No, el gobierno de México no participó en esta detención o entrega esto no es así y pues vamos a seguir colaborando con el gobierno de Estados Unidos como lo hemos hecho hasta esta ocasión”.

Rodríguez dijo que ayer la embajada de Estados Unidos en México le informó a la 15:30 horas que Ismael el Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López -hijo de Joaquín, El Chapo Guzmán- estaban bajo custodia de las autoridades estadounidenses.





















