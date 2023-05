El presidente Andrés Manuel López Obrador confió en que no aumenten los flujos migratorios a México una vez que termine el Título 42 en Estados Unidos.

“Con la información que se está dando, nosotros pensamos que no va a aumentar el flujo migratorio, porque se está abriendo una acción, una alternativa”, dijo en su conferencia mañanera de este viernes desde Puebla para conmemorar el 5 de mayo.

En las instalaciones de la Escuela Militar de Sargentos de Puebla, el presidente López Obrador refirió que luego de el presidente estadounidense, Joe Biden, anunció que iba a finalizar esta norma por la emergencia sanitaria de Covid-19 empezaron, coyotes, que también se disfrazan de defensores de migrantes, a hablar que se organizaban en caravana.

“Pero al dar la información de lo que está haciendo, mucha gente no va a dejarse engañar y eso es lo que estamos llevando a cabo”, dijo López Obrador.

El Presidente destacó que el compromiso de México es siempre dar un trato humanitario a los migrantes, pero también informarles que existen vías legales si desean llegara a Estados Unidos.

“No tienen que salir de sus países; pueden hacer el trámite en Guatemala, El Salvador, en Honduras; que pueden hacer el trámite en Colombia, en Panamá, en Ecuador, que hay visas para Haití, para Cuba, Venezuela, Nicaragua, Honduras Guatemala y El Salvador”, puntualizó.

Señaló el presidente López Obrador que esas medidas ayudarán a que no aumente el flujo migratorio.

Explicó que su gobierno está pendiente y con el mismo plan que se ha aplicado en otras ocasiones de albergues, servicio médicos y cuidado del transporte.

“Decirle también a la gente, a los transportistas si sacan raja rentando trailers, o de los autobuses que llegan los dueños y dicen cuando se les detienen los autobuses: ‘es que me robaron el autobús, yo no sé nada, no tuve nada que ver’, ya ese cuento no va a funcionar, no funciona, vale más que lo sepan porque nos están ayudando las Fiscalías estatales”, mencionó.