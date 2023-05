Las nuevas Vacunas del Bienestar

La ciencia mexicana se ha cubierto de gloria. Luego de años de esfuerzos, investigación y miles de pestañas quemadas, hoy México, gracias a la Cuarta Transformación y al liderazgo del presidente Andrés Manuel López Obrador, tiene su vacuna contra la Covid 19, tarde, pero sin sueño.

Primero, México domó la pandemia con métodos científicos como el mole y los detentes (imágenes del Sagrado Corazón de Jesús) y ahora ya con la vacuna, el coronavirus del 2019 nos hará lo que el viento a Juárez. Pero, hoy en día hay otras pandemias que amenazan a México y su transformación.

Como usted bien lo sabe, pero nunca está por demás recordarle, los tres pilares que sostienen la Cuarta Transformación de México son: no robar, no mentir y no traicionar. Y aunque muchos miembros del gobierno federal están libres de estas tres pestes, aún hay muchos mexicanos que son víctimas de estos males, y a los que hay que inmunizar. Por esta razón, nuestro gobierno trabaja hoy en tres nuevas vacunas para evitar que la población se infecte con estos virus. Se trata del esquema de vacunación triple del bienestar, que protegerá al pueblo de caer en los hábitos del robo, la mentira y la traición, así como de sufrir enfermedades relacionadas con estos gérmenes, bacterias y plagas, como el neoliberalismo crónico, la corrupción endémica o el conservadurismo patológico.

Para el desarrollo de estas vacunas, el gobierno mexicano echará mano de sus grandes aliados, los que nunca fallan: las fuerzas armadas. Ahora que la nueva ley de ciencia da a los militares un papel protagónico en materia científica, el comandante supremo podrá ordenarles que creen, produzcan millones de vacunas. Y a ellos cuando su jefe máximo les dice construyan un tren, lo construyen; háganse un aeropuerto, y lo hacen; levanten una refinería, y la levantan. Para ellos no hay pretextos, cumplen y ya. No hay selvas, cerros o inundaciones que les impidan cumplir con su misión, así que, si su comandante en jefe les manda elaborar vacunas, no dude que esas vacunas serán una realidad.

“Patria” cumple con los lineamientos de la OMS en términos de seguridad y capacidad protectora. Foto: EL UNIVERSAL

La antirrobo

La primera vacuna, la antirrobo, servirá para que, de una vez por todas, en México se acabe la maldita corrupción. Según el Índice Mundial de Percepción de la Corrupción 2022, elaborado por Transparencia Internacional, México se encuentra el lugar número 126, mientras que Dinamarca se encuentra en el lugar 1, es decir en esa nación europea se percibe que la corrupción es prácticamente inexistente. Para que se dé una idea, en ese índice Canadá ocupa el lugar 14, Estados Unidos el 24, Chile el 27, Costa Rica el 48 y Cuba el 65.

Al igual que en el caso del sistema sanitario, México en materia de corrupción, aspira a estar en los niveles de Dinamarca, y la única manera de hacerlo rápido, es creando una vacuna que inmunice a los mexicanos y que sea aplicada a todos los funcionarios públicos para evitar que vivamos casos como el de la estafa en Segalmex, de donde en este gobierno se cometió un desfalco de unos 9 mil millones de pesos con compras fraudulentas de carne y azúcar para la gente más pobre del país.

Aquí, la ficha número uno para recibir la vacuna debe ser para Ignacio Ovalle, extitular de Segalmex, quien dirigía la dependencia cuando se dio el tremendo fraude de la 4T.

La antimetira

Esta vacuna deberá ser producida de manera masiva, pues este mal si está muy extendido dentro de la 4T, en donde algunos de sus más distinguidos miembros mienten como respiran.

El buen médico por su casa empieza, así que los doctores Jorge Alcocer y Hugo López-Gatell, secretario y subsecretario de Salud, deberán ser los primeros en ser vacunados, pues resultaron muy mentirosillos, al grado de que le mienten al Presidente, y él, que es un alma de Dios se niega a creer que este par de lumbreras lo estén engañando. Este dueto de eminencias ha mentido con el número de muertes de la pandemia y ha hecho creer al mandatario que el sistema de Salud de México va en camino a convertirse en uno similar, o mejor, que el de Dinamarca, la mentira viene cuando ambos expertos no le dicen que en ese camino hacía la nación europea, apenas vamos por Tlaxcala.

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud celebró la aprobación de la reforma, la cual fue impulsada por el Ejecutivo. Foto: captura de pantalla

Los dos científicos también le han mentido a su jefe con el garlito de que ya no hay desabasto de medicamentos.

Otro que debe tener prioridad en recibir esta vacuna, es el vocero presidencial, Jesús Ramírez, quien miente de manera crónica, aunque, sinceramente, su mal está tan avanzado que es posible que en su caso la vacuna llegue muy tarde, pues la mentiritis infodémica que padece, está en su fase terminal. Es una pena, porque don Chuchito fue un reporterazo, tipo premio Pulitzer.

El secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, informó que el estado de salud del presidente Andrés Manuel López Obrador. Foto: captura de pantalla





La antitraición

Esta vacuna debe ser aplicada en el senador Ricardo Monreal, pues si logra tener efecto, será capaz de acabar con cualquier virus de la traición. En el 2021, muchos morenistas están seguros de que Monreal jugó en contra de su propio partido y abonó a un triunfo de la oposición. Por su parte, la oposición ha acusado al senador de haberlos chamaqueado en más de una ocasión, la última, cuando según ellos incumplió con su compromiso de aprobar el nombramiento de un comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, que ahora se encuentra imposibilitado de sesionar ante la falta de, al menos, un comisionado pues solo quedan cuatro, y la ley obliga a que el pleno de este órgano autónomo garante de la transparencia sesione con al menos 5 comisionados.

Ricardo Monreal hizo dos planteamientos a sus compañeros de Morena y bancadas aliadas. Foto: EL UNIVERSAL

Otro candidatazo de la 4T a recibir la antitraición, es el comisionada del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, quien ha traicionado al Presidente y a la transformación al permitir actos de corrupción y violaciones a los derechos humanos dentro de las estaciones migratorias que el Presidente, por la confianza que le tiene, puso bajo su cargo. AMLO le da toda la confianza, y Garduño traiciona la confianza del mandatario, que de paso es su buen amigo.

La sabiduría en ciencia de la doctora María Elena Álvarez-Buylla, directora del Conacyt, y el compromiso eficiencia de los secretarios de la Defensa Nacional y la Marina Armada de México harán que en el corto plazo México este libre de robos, mentiras y traiciones y estén exportando al mundo estas vacunas, que bien pueden ser bautizadas como las Vacunas del Bienestar, que estarán en el cuadro básico de vacunación, cartilla moral de por medio.

Ah, pero las vacunas no son suficientes: ¡Coman frutas y verduras de la 4T!

ME CANSO GANSO. - Y también Van por la vacuna contra el cáncer.

– Y ya con las fuerzas armadas dentro de los desarrollos científicos, una de las prioridades será crear, lo antes posible, una vacuna contra el cáncer, pues esta tendrá dos usos, primero, acabar con este mal que ataca sin piedad a los seres humanos, y la segunda, evitará que los niños con este padecimiento y sus padres encabecen una estrategia golpista de derecha que tenga como fin acabar con el gobierno de la 4T.



Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, y muchas opciones más.