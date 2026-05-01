El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, propuso la suspensión temporal del cobro de peaje en casetas de cobro y la apertura de plumas, cuando se registre saturación vehicular que pongan en riesgo la seguridad de los usuarios y afecten la movilidad.

El líder priista advirtió dos riesgos principales en dichos casos: mayor probabilidad de accidentes, especialmente con transporte pesado debido a frenados constantes, y un incremento en la vulnerabilidad ante delitos, como robos o asaltos.

A través de una iniciativa de reforma al artículo 5 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, planteó la medida para garantizar la liberación temporal del tránsito en casetas de peaje.

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Caseta de la autopista México-Cuernavaca. Foto: Rogelio Morales/ Cuartoscuro

“Ante filas prolongadas, tiempos de espera excesivos o situaciones de riesgo, se proceda a la apertura de plumas y suspensión temporal del cobro de peaje, únicamente durante el tiempo estrictamente necesario para restablecer condiciones seguras de operación”, detalla la propuesta.

De acuerdo con la iniciativa, será la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) la encargada de establecer la normatividad administrativa correspondiente, mediante criterios técnicos, parámetros y procedimientos claros que garanticen que esta medida sea excepcional, temporal y plenamente justificada.

“Esta iniciativa busca establecer en la ley un mecanismo claro, objetivo y verificable para liberar el tránsito cuando las condiciones lo exijan. No se trata de eliminar el modelo de concesiones, sino de introducir racionalidad operativa y justicia para las y los usuarios”, afirmó.

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Rubén Moreira advirtió que las carreteras de cuota enfrentan desafíos operativos que afectan su eficiencia, seguridad y legitimidad social. Y uno de los principales problemas es la congestión en casetas, particularmente en fines de semana largos, temporadas vacacionales y horas pico.

De acuerdo con la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga, los transportistas pueden perder hasta seis horas en trayectos debido a retrasos en plazas de cobro, lo que impacta directamente en los costos logísticos y en la competitividad del país.

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