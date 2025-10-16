El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, negó que su visa de Estados Unidos haya sido cancelada o revocada por el gobierno de ese país.

Luego de que su nombre ha sido mencionado en redes sociales como uno de los 50 políticos mexicanos a los que se les retiró ese documento indispensable para ingresar a Estados Unidos, el mandatario estatal, consultado por EL UNIVERSAL, desmintió esa versión y aseguró que su visa está vigente.

—¿Su visa no ha sido cancelada?, se le preguntó.

—No, la tengo vigente, respondió.

Durazo participa en Convención del Index

Durazo Montaño participó en la inauguración de la Convención Nacional del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index), donde dijo que “sabemos que la reconfiguración y reacomodo de la economía global abre riesgos, pero también abre oportunidades, porque pese a la innegable incertidumbre en las reglas del juego del comercio internacional, podemos decir que hay un consenso: Norteamérica es más fuerte y competitivo con México que sin México. Podemos decir también que México es un aliado estable y confiable para los Estados Unidos y Canadá”.

Además, expresó su “absoluta certeza” de que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, el canciller Juan Ramón de la Fuente y el embajador Esteban Moctezuma, mantendrán una interlocución permanente con el sector empresarial, para llevar a buen puerto la revisión del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá.

“Pero en estos momentos, lo más importante es preservar nuestra fortaleza interna, y acompañar a nuestra presidenta en el objetivo de defender un interés nacional estratégico en la revisión del tratado de libre comercio. La tarea que tenemos por delante no es solo mantener el proceso de integración comercial, sino llevarlo a una nueva etapa, a un nuevo nivel de integración que expanda nuestras capacidades manufactureras en sectores tecnológicos de avanzada”.

