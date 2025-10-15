México tiene una estrategia que demuestra ser exitosa porque tiene estabilidad que permite atraer inversiones, se mantiene en una posición relativamente mejor en el comercio con Estados Unidos y se tiene al Plan México, dijo el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

“Me parece a mí que ha sido el periodo más difícil que ha enfrentado México en mucho tiempo, sin ánimo de exagerar” y añadió que a pesar de ello, la presidenta Claudia Sheinbaum ha logrado construir una relación “de persuasión y de respeto” y negociar con el presidente del país vecino del Norte, Donald Trump, con quien ya ha logrado postergar en varias ocasiones la aplicación de aranceles.

En comparecencia en el pleno del Senado, que duró poco más de dos horas 40 minutos y ante senadores de oposición que le cuestionan la política comercial y de apoyos al sector productivo y frente a legisladores de Morena que aplaudían dijo que “sobrevivirá” el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y se buscará reducir el daño que se tenga por los aranceles estadounidenses.

Añadió que frente a los cambios que se registran en el orden internacional comercial, se tiene una estrategia por la que buscará que el país tenga “la mejor posición respecto a cualquier otro (país), esa debe ser nuestra meta última, en la participación de México en el mercado de los Estados Unidos”.

El titular de Economía explicó que, a pesar de los aranceles estadounidenses, más del 80% de las exportaciones no están sujetas a arancel y “estamos luchando en la mesa (con el gobierno americano)...para mejorar nuestra posición para evitar los impactos negativos”.

Comentó que, así como la Casa Blanca dio un descuento a la parte de los automóviles armados en territorio estadounidense, así se pedirá un “descuento” para aminorar el impacto de las exportaciones de camiones.

📌 Puedes seguir la comparecencia del titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard, por las redes del Senado.



🔴 https://t.co/6csw8Ms1zv

🔵 https://t.co/tcA90rjozG

🟢 https://t.co/JnPwGzxVmY pic.twitter.com/8SFlr0Pi4L — Senado de México (@senadomexicano) October 15, 2025

México buscará resolver tema de aranceles antes de revisión del T-MEC

Durante su comparecencia, Marcelo Ebrard reiteró que México busca resolver el tema de los aranceles que pueden ser controversia antes de entrar al proceso de revisión del T-MEC el año entrante.

Dijo que al igual que el gobierno de Trump asegura que México incumple con algunos puntos del Tratado ellos tampoco han asumido cabalmente diversos fallos de paneles como el de reglas de origen de la industria automotriz que ganó el gobierno mexicano.

En respuesta a los señalamientos de los legisladores de oposición pidió reconocer los logros del país porque dijo “México lo ha hecho bien”.

Sobre la estrategia para impulsar la planta productiva mexicana afirmó que “habrá muchos sectores de la economía que nos tengamos que proponer, desarrollar y participar y aprovechar esas oportunidades. Ahora, estamos trabajando muchas otras cosas para desarrollar el contenido nacional”.

Agregó que son 15 polos de desarrollo que se impulsan en donde se darán “incentivos fiscales de infraestructura, de desarrollo, que permitan acelerar el crecimiento económico y el bienestar en los Estados de la República”.

Negó que los cambios en el sistema judicial alejen inversiones, ya que dijo se tienen más de mil 766 proyectos a desarrollar en el país.

Hoy recibimos en el Senado a @m_ebrard, secretario de @SE_mx, previo a su comparecencia.



Conversamos sobre los retos económicos del país y el trabajo que realizamos desde la #ComisiónEconomía para impulsar el desarrollo y la inversión en México.



Y claro, también aprovechamos… pic.twitter.com/FxsDjZxuNd — Emmanuel Reyes (@EmmanuelReyesC) October 15, 2025

Ebrard añadió que los resultados muestran que la estrategia de México “ha sido exitosa. Sin lugar a duda. Tenemos mejor situación que los demás países hoy”.

Añadió que “tenemos un ritmo de inversión extranjera al alza. Tuvimos récord histórico. No los quiero abrumar de gráficas, pero si se llega a ver aquí lo ven, es cada año. Esto es 2025. Ha ido subiendo”.

Mientras que, “las exportaciones de México también han ido subiendo. No han sufrido un descalabro, que era algo que nos preocupaba mucho este año. La posición de México respecto a otros países es mejor en cuanto a cuánto estamos pagando por acceder a la economía al mercado de Estados Unidos. Entonces, se ha tenido éxito en esos objetivos estratégicos, que era la preocupación principal”, concluyó.

