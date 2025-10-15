La directora general de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), Norma Alicia Rosas, informó que con corte a este miércoles 15 de octubre, el sector reporta mil 200 siniestros ocasionados por las fuertes lluvias en Veracruz, Puebla, San Luis Potosí y otros estados del país.

De acuerdo con la AMIS, hasta el momento dichos siniestros arrojan pérdidas por 550 millones de pesos; sin embargo, son las primeras cifras y se espera que aumenten en el transcurso de los días, debido a que las zonas impactadas aún se encuentran en etapa de emergencia.

“Son datos registrados, son datos que las propias compañías han compartido, pero el corte es hoy sigue avanzando. Todavía hay personas que no han realizado la reclamación”, dijo.

La AMIS dijo que hasta el momento no se tienen detalles de las cifras por estado ni por sectores económicos.

La asociación de instituciones de seguros recomendó que una vez atendida la emergencia y haya las condiciones, si se quiere hacer la reclamación, en el caso de un auto -por ejemplo-, no importa si fue removido dentro de las maniobras de limpieza, ya que se respetará la póliza.

“Si las autoridades llevan a cabo las labores de remoción de escombros. Las coberturas no se ven afectadas en los términos en los que los hayan contratado. Si la remoción del vehículo o el quitar el vehículo de la vía porque está estorbando lo hace el propietario de la unidad, también va a mantener la protección de la unidad asegurada. Lo que se recomienda primero es priorizar la seguridad e integridad de las personas”, dijo.

En ese sentido, dijo que se deben tomar fotografías de la unidad, lo cual puede ayudar al pago del siniestro.

“Si se utiliza alguna grúa para movilizar el vehículo, también se recomienda validar que se trate de empresas autorizadas para la prestación de este servicio de arrastre y resguardar los datos de las empresas que prestaron el servicio para que de repente pues se tenga todo el antecedente y se sepa en dónde están y a dónde los pueden llevar”; dijo.

Fuertes lluvias aumentan reclamaciones a aseguradoras en 2025

En términos generales, la directiva explicó que aún se esperan más eventos meteorológicos en próximas semanas.

La AMIS dijo que debido a las fuertes lluvias que se han registrado en el país, con corte al primer semestre del año se han pagado ya mil 700 millones de pesos, con lo cual este año se tendrá un fuerte impacto para el sector debido a fenómenos hidrometeorológicos.

Ante ello, el sector registró 17 mil 552 reclamaciones por vehículos siniestrados y 2 mil 976 reportes en bienes patrimoniales.

