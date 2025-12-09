Al explicar que el Tratado de Aguas de 1944 no obliga a México a adelantar volúmenes de agua ni a cubrir faltantes antes de tiempo, agricultores del Consejo de la Cuenca del Río Bravo afirmaron que el país no le debe agua a Estados Unidos pese a la presión política derivada del posible arancel del 5% con el que, ayer, Donald Trump amenazó.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el Consejo respaldó la postura de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo quien esta mañana indicó que México actuará conforme a la disponibilidad y priorizará el derecho humano al agua y la protección del sector agrícola pues, para ellos, esa posición respeta el marco jurídico y evita que el país ceda a presiones externas que, afirmaron, distorsionan el funcionamiento del tratado.

“México no le debe agua a Estados Unidos. México no debe entregar agua por presiones políticas. El tratado es muy claro: los faltantes no se pagan por adelantado y solo se reponen en el siguiente ciclo con agua de los propios ríos, no con agua de presas mexicanas”, declaró un vocero del Consejo a este medio informativo.

Lee también Tras amago de Trump de imponer nuevo arancel, Sheinbaum confía en llegar a acuerdo; anuncia reunión con funcionarios de EU

El agricultor de la frontera norte, quien pidió anonimato ante las presiones políticas de Estados Unidos, explicó que el tratado prevé ciclos de cinco años entre cada entrega de agua del Río Bravo, hecho por el que cualquier rezago se repone únicamente en el ciclo siguiente, con agua que fluya naturalmente por los ríos internacionales, no con agua almacenada en presas mexicanas.

Señaló que este mecanismo “se diseñó justo para enfrentar periodos de sequía y evitar que los países sacrifiquen su abasto interno o su producción agrícola por presiones externas”.

El vocero del Consejo indicó que en los últimos años México realizó entregas anticipadas para disminuir la presión de Estados Unidos, pero usó volúmenes de presas nacionales, algo que el tratado no permite.

Ante estas acciones, informó que la reposición de faltantes solo puede hacerse con agua de los tributarios aforados del Río Bravo y no con recursos hídricos destinados a poblaciones o a la producción agrícola mexicana, por ello, la práctica de entregas anticipadas “violó” el acuerdo y afectó directamente la disponibilidad de riego en la región.

El agricultor añadió que la cuenca tiene plazo hasta el 24 de octubre de 2030 para reponer el déficit del ciclo anterior, esto significa que no existe obligación inmediata de cubrir ese faltante, hecho que el propio tratado reconoce, pues establece periodos amplios para equilibrar volúmenes en escenarios de sequía prolongada, como la que afecta al norte del país desde hace más de dos años.

“El tratado nunca ordena entregar agua de nuestras presas. Los faltantes se reponen con el propio escurrimiento de los ríos internacionales y con un plazo de cinco años. Adelantar volúmenes por presión política no solo viola el acuerdo, también deja sin agua a la gente y a los agricultores de la frontera. Por eso insistimos en que no existe obligación inmediata, la cuenca tiene hasta 2030 para recuperarse de la sequía y equilibrar los volúmenes, tal como lo establece el mismo tratado”, detalló.

El Consejo de la Cuenca del Río Bravo advirtió que las presas internacionales hoy no cuentan con suficiente volumen para realizar entregas adicionales de agua. Incluso, “si México quisiera enviar más agua, el almacenamiento no permite garantizar ni el abasto urbano de las comunidades fronterizas”.

Lee también SRE: Buscaremos llegar a un acuerdo con EU por adeudo de agua; vamos a respetar derecho humano al líquido, afirma

Por ello, consideran que la idea de Donald Trump de insistir en los adelantos del líquido carece de sustento técnico y pondría en riesgo la seguridad hídrica de ambos lados de la frontera.

El Consejo de Cuenca alertó que las entregas anticipadas ya realizadas dejaron sin agua de riego a los distritos 025 y 026, que conforman el sistema agrícola más grande del país, hecho que derivó en que miles de agricultores fronterizos estén enfrentando ciclos de siembra comprometidos, menor superficie cultivada y pérdidas económicas por la falta de agua.

“Si siguen tomando agua de las presas mexicanas para adelantar entregas, van a llevar al sistema de riego al colapso. No es exageración, estamos hablando de un daño irreversible para los distritos agrícolas del Río Bravo.

“Si violentan el tratado como lo están haciendo, están sentenciando a desaparecer al sistema de riego más grande del país, que está conformado por los distritos 025 y 026. Así de grave es el problema”, dijo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/apr