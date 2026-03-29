La bancada de Movimiento Ciudadano (MC) en el Senado de la República presentó un Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución para exigir a autoridades federales y a Petróleos Mexicanos (Pemex) esclarecer las causas y responsabilidades del desastre ambiental provocado por el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México, e implementar acciones inmediatas de restauración ecológica y apoyo a las comunidades afectadas.

El Grupo Parlamentario naranja advirtió que a más de tres semanas del derrame no existe claridad sobre el origen del desastre ni los responsables, mientras que las acciones emprendidas han sido insuficientes ante la magnitud de la crisis ambiental, social y económica que enfrentan las costas de Veracruz y Tabasco.

Destacó que de acuerdo con información del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), el derrame ha afectado al menos 170 kilómetros de litoral, impactando playas, lagunas y ecosistemas clave como la Laguna del Ostión, además de poner en riesgo a especies marinas, aves y fauna protegida.

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Organizaciones ambientales han advertido incluso que la mancha de hidrocarburos podría haberse extendido hasta 630 kilómetros a lo largo del Golfo de México.

Asimismo, comunidades indígenas y pesqueras han denunciado afectaciones directas a sus medios de subsistencia, riesgos a la salud por exposición a sustancias tóxicas y falta de información clara sobre los impactos ambientales.

Las y los senadores de MC señalaron que si bien Pemex ha participado en labores de limpieza no ha aclarado las causas del derrame, pese a que inicialmente negó cualquier responsabilidad. Además, denunciaron que las labores de atención no han sido suficientes ni transparentes, y que en algunos casos no se han garantizado condiciones dignas ni remuneración adecuada para quienes participan en la limpieza.

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Ante este panorama, las y los legisladores exigieron investigaciones serias, independientes y transparentes para determinar las causas y responsables del derrame: la implementación de un plan integral de restauración ecológica con participación de comunidades y especialistas; y protección, equipo adecuado y pago digno para las personas que realizan labores de limpieza.

Además, urgieron a que se aplique un programa emergente de apoyo económico para las familias afectadas en actividades pesqueras y turísticas; atención médica inmediata, especializada y de largo plazo, así como información clara sobre riesgos a la salud; medidas para la protección del Corredor Arrecifal del Golfo de México; y avanzar hacia la reducción progresiva de combustibles fósiles y la transición a energías limpias.

“El Estado mexicano debe actuar con responsabilidad y a la altura de la emergencia. No se puede permitir que un desastre de esta magnitud quede sin responsables ni que las comunidades afectadas enfrenten solas sus consecuencias”, señalaron.

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El Punto de Acuerdo fue suscrito por las senadoras Alejandra Barrales y Amalia García, así como por los senadores Daniel Barreda, Luis Donaldo Colosio, Néstor Camarillo y Clemente Castañeda.

La bancada de MC reiteró que la respuesta institucional debe estar a la altura de la crisis y llamó a las autoridades a actuar con urgencia, transparencia y compromiso ambiental, priorizando la protección de los ecosistemas y el bienestar de las personas afectadas.

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