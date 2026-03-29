El coordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve Baños, exigió al gobierno federal que cumpla su obligación de transparencia y rendición de cuentas y aclare el monto y destino de los excedentes petroleros que se han registrado tras el conflicto en Medio Oriente, que ha disparado el precio internacional del barril de petróleo a más de 100 dólares.

El legislador priista señaló que aún no se conoce dicho monto, pero bien podrían ser utilizados para la adquisición de medicinas e insumos médicos o bien para cumplir con el compromiso de campaña de Andrés Manuel López Obrador en 2018 de bajar el precio de la gasolina a 10 pesos.

“Este es el momento que el gobierno de la llamada 4T cumpla el compromiso de campaña de Andrés Manuel López Obrador, quien engañó a la gente electoralmente porque le compraron esa idea y confiaron en su promesa de que el litro de gasolina estaría a 10 pesos”, enfatizó.

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El coordinador de la bancada tricolor en el Senado de la República reiteró que la administración morenista no solo tiene la obligación con la transparencia de dar a conocer cuánto recibe el gobierno federal extra por el alza en el precio de barril de petróleo, “ahora que se registra este ingreso adicional que no lo habían previsto por la guerra en Medio Oriente, es el momento que cumplan ese compromiso de campaña”.

Aseguró que el costo de las gasolinas se ha disparado en las últimas semanas, “superando los 24 pesos la magna y la premium a más de 30, mientras que el precio del diésel está totalmente descontrolado”.

Recordó que el diésel le pega a la canasta básica, “con la cantidad de dinero que tú comprabas hace dos meses, un carrito en el súper o una bolsa de mandado -y esto lo saben las familias mexicanas-, hoy compras la cuarta parte. Eso se llama inflación y el gobierno no hace nada para detenerlo”.

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