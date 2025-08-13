Juan Sabines Guerrero, cónsul de México en Orlando, Florida, visitó este martes el centro de detención de Baker, donde reportó que hay 100 personas mexicanas detenidas, la mayoría por faltas menores.

Indicó que ayer se entrevistaron a 10 personas mexicanas: “100 mexicanos. En otra época habían 12, 14 y hoy estamos rebasando las decenas de mexicanas y mexicanos”.

Apuntó el cónsul que la mayoría de los casos son por temas de manejar sin licencia o por tener vidrios oscuros en el vehículo. El abogado Amaro y Yael dijo que se les argumenta cargos menores, “pero son detenidos para hacer el fall de migración”.

Lee también SRE se reúne con hermanos mexicanos detenidos en Alcatraz Alligator; caso contribuirá a fortalecer asistencia consular, afirma

Visitamos el Centro de Detención de Baker, que es el que corresponde a la circunscripción de Orlando.



Con el Lic. Amaro y Yael entrevistamos a 10 connacionales, en su mayoría detenidos por faltas menores de tránsito y pagar la fianza. La mayoría anhela la salida voluntaria y… pic.twitter.com/0MbiO7pt9l — Juan Sabines Guerrero +🤚🏽 (@Juansabinesg) August 12, 2025

“No son criminales, son personas inocentes que no han cometido ningún crimen; con faltas menores como manejar sin licencia y ha sido el común denominador”, comentó. Aseguró que la mayoría quiere regresar a México, “pero no los dejan”.

Sabines Guerrero reiteró que el consulado que encabeza dará seguimiento a los casos, así como ayuda legal. Insistió en que los y las connacionales deben tener información migratoria para conocer sus derechos.

Entre los problemas que han encontrado, reportó que la mayoría de los hijos de quienes están detenidos no tienen la nacionalidad mexicana ni el pasaporte de México.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/apr