Una media de un trabajador humanitario ha sido asesinado, herido, secuestrado o detenido cada día desde 2000, y el 2025 va camino a ser el año más mortífero de la historia para los trabajadores humanitarios, señaló el organismo Save the Children.

A través de un comunicado, explicó que desde el 2000 se han registrado más de 8 mil 500 ataques graves contra trabajadores humanitarios, según los últimos datos de la Base de Datos de Seguridad de los Trabajadores Humanitarios (AWSD, por sus siglas en inglés).

Dijo que los datos muestran que ser cooperante es cada vez más peligroso, y que los riesgos aumentan año tras año, a pesar de que el derecho internacional prohíbe los ataques contra los trabajadores humanitarios.

Trabajadores humanitarios. Foto: iStock

Aseguró que el año pasado fue el más mortífero de la historia para el personal humanitario, con 383 víctimas mortales, de las cuales unas 172 habían muerto el año pasado por estas fechas. Esto llevó a Australia, junto con otros países, a redactar la Declaración sobre la Protección del Personal Humanitario, que subraya el compromiso de la comunidad internacional para terminar con todo tipo de violencia que enfrentan los trabajadores humanitarios.

Sin embargo, refirió que a pesar de la creación de la declaración, 2025 va camino de convertirse en el año más mortífero jamás registrado, con 265 trabajadores humanitarios muertos en lo que va de año, un 54% más que el año pasado por estas fechas, según el recuento provisional de la AWSD.

Guerra en Gaza, principal factor de muerte

El aumento de muertes en los últimos tres años se debe principalmente a la guerra de Gaza, en la que las fuerzas israelíes han matado a 173 cooperantes en lo que va de año, superando el número total de cooperantes muertos en todo el mundo en 2022, sostuvo el organismo internacional con sede en Reino Unido.

En los últimos cinco años, abundó, la mayoría de los principales ataques contra trabajadores humanitarios se produjeron en el Territorio Palestino Ocupado, Sudán del Sur y Sudán, lo que los convierte en los lugares más peligrosos para los trabajadores humanitarios en la actualidad.

Inger Ashing, directora general de Save the Children, declaró que “la promesa de protección de los trabajadores humanitarios en virtud del derecho internacional humanitario se ha roto. Nuestro trabajo está infrafinanciado, sobrecargado y sometido a ataques. No podemos aceptar un mundo en el que quienes salvan vidas sean objeto de ataques por ello”.

Palestinos participan en una protesta contra Hamas, para exigir el fin de la guerra con Israel, en Beit Lahia, al norte de la Franja de Gaza, el 26 de marzo de 2025.

La directora añadió que “las leyes son claras. Los ataques contra trabajadores humanitarios son crímenes de guerra, y los crímenes de guerra no deben quedar impunes. No necesitamos más declaraciones si no se cumplen o no las firman todos los países. Necesitamos acción y rendición de cuentas, investigar, procesar y poner fin al ciclo de impunidad”.

Save the Children hizo un llamado a todos los gobiernos para que exijan responsabilidades por cada violación del derecho internacional humanitario cometida contra trabajadores humanitarios, y garanticen que los responsables son llevados ante la justicia.

