Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) en coordinación con la Aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), decomisaron 37 embarques de cigarrillos de procedencia ilícita en las instalaciones aeroportuarias.

Los hechos ocurrieron entre el 19 de septiembre de 2025 y el 28 de enero de 2026.

La Semar resaltó que los aseguramientos se efectuaron como parte de operaciones de vigilancia y análisis de riesgo, aplicadas a mercancías de importación, detectando diversas irregularidades en la documentación, rutas logísticas y perfiles de los envíos.

Esto permitió identificar los cargamentos ilegales antes de su ingreso al mercado nacional.

La dependencia destacó que se logró la incautación de aproximadamente 88.78 toneladas y más de 55 millones de piezas de cigarrillos piratas, los cuales, de haber sido comercializados, habrían alcanzado un valor estimado superior a los 400 millones de pesos en el mercado negro, representando una afectación significativa a la recaudación fiscal y un riesgo directo para la salud pública.

Marina asegura más de 88 toneladas de cigarrillos. Foto: Especial

Los productos asegurados quedaron a disposición de las autoridades competentes para la integración de las carpetas de investigación correspondientes.

Indicó que este tipo de mercancía suele estar vinculada a redes de contrabando y delincuencia organizada, cuyos ingresos se utilizan para financiar otras actividades criminales, por lo que su aseguramiento constituye un golpe relevante a las estructuras financieras de estos grupos.

mahc/apr