Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) aseguraron una embarcación menor, con tres presuntos infractores, quienes no pudieron acreditar la procedencia legal de 103 bidones con combustible con alrededor de seis mil litros en las costas de Michoacán, Lázaro Cárdenas.

Los presuntos infractores y el combustible fueron puestos a disposición de las autoridades, con el fin de integrar la carpeta de investigación.

La Semar destacó que estas acciones, forman parte de las operaciones permanentes de vigilancia marítima, aérea y terrestre orientadas a inhibir las actividades ilícitas y fortalecer el Estado de derecho en las zonas marinas mexicanas.

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Marina asegura embarcación con 103 bidones de combustible en las costas de Michoacán (22/04/2026). Foto: Especial

Marina asegura embarcación con 103 bidones de combustible en las costas de Michoacán (22/04/2026). Foto: Especial

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