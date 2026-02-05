El caso del salón de belleza en el Senado para uso de legisladoras y legisladores de Morena recuerda a otras ocasiones similares en que legisladores tuvieron servicios exclusivos dentro de los recintos parlamentarios.

Ejemplo de ello fue el spa que intentó instalar el Partido Acción Nacional durante la LVIII Legislatura, del 2000 al 2003, en que Felipe Calderón fue coordinador parlamentario en San Lázaro, así como sendos bares que operaban en el recinto por parte de panistas y priístas.

En septiembre del 2001, en la LVIII Legislatura se construía un spa en las oficinas de Acción Nacional en la Cámara de Diputados, lo que desató la polémica por los excesos en el uso de recursos públicos.

José Manuel del Río Virgen, en ese entonces diputado por Movimiento Ciudadano, denunció en tribuna que la bancada del PAN, bajo el mando del entonces diputado Felipe Calderón, construía en la planta baja del edificio B “un lugar de remanso, relajación y recreo, donde se instalan mesas para masajes, salones de vapor con regaderas de alta presión, lo que no corresponde al trabajo republicano que debemos de ejercer”.

Asimismo, en 2007, también la bancada del PAN, en ese entonces coordinada por Héctor Larios Córdova, dio de que hablar por un bar VIP en el que los panistas podían consumir bebidas alcohólicas y, al mismo tiempo, disfrutar de espectáculos, como partidos de fútbol, en pantallas de plasma.

Dicho espacio tenía una barra surtida con distintos tipos de vinos y licores, sillones y mesitas en el cuarto piso del edificio H de la Cámara de Diputados.

También en la bancada del PRI en San Lázaro existió una sala de juegos con una mesa de billar, así como espacios para jugar dominó y consumir alimentos, el cual era conocido como “El Popular” y fue creado a propuesta del senador guerrerense, Efrén Leyva.

En dicho lugar los jueves se servía pozole estilo Guerrero y otras comidas típicas del país, sobre todo de Oaxaca y Yucatán. Todas ellas acompañadas de un buen mezcal o tequila. La sala de juegos también operó en la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados.

