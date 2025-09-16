El general Eduardo León Trauwitz, exjefe de seguridad de Pemex, lleva casi cinco años en espera de que inicie su juicio de extradición en Canadá, donde se encuentra sujeto a libertad condicional.

Desde la provincia de Columbia Británica, en la costa del Pacífico, el general retirado aseguró que el juicio no ha iniciado y espera desvirtuar las acusaciones de la Fiscalía General de la República (FGR).

“En realidad, el juicio de extradición no ha empezado, acá estoy esperando enfrentar la justicia de manera transparente”, afirmó. Aclaró que lo sucedido hace un año, cuando la FGR presumió que había logrado su extradición a México, fue un juicio intermedio que la ley canadiense permite para demostrar pruebas contra las acusaciones de delincuencia organizada en materia de hidrocarburos y sustracción ilícita de hidrocarburos, las cuales, dijo, ya derribó.

“Lo que sucedió hace un año es que hubo un juicio intermedio para mostrar mis pruebas de inocencia y, al final de cuentas, siento yo que hubo una victoria muy importante en ese juicio, porque pude desvirtuar las acusaciones de delincuencia organizada y robo de combustible”, reveló.

Sin embargo, explicó que una jueza canadiense dejó abierta la posibilidad de que sea extraditado por el delito de pérdida de confianza, ya que la FGR lo señala de aplicar un protocolo para inhabilitar tomas clandestinas, tarea para la que no estaba autorizado por Petróleos Mexicanos (Pemex): “Pero dentro de la incongruencia de estas acusaciones, ellos confirman que las válvulas eran destruidas o inhabilitadas, pero llegaban los delincuentes y las volvían a utilizar, entonces no hay una lógica”.

El exdirector de Salvaguardia Estratégica de Pemex aseguró que apeló dicha sentencia para ir a un juicio en el que pueda mostrar sus pruebas.

“No tenemos fecha para el juicio, apenas metimos la apelación hace un mes contra la sentencia de ser extraditado por el delito de pérdida de confianza, nos van a dar una fecha, pero va a ser para el año que entra lo más seguro”, indicó.

Aseguró que su peor escenario es que si lo llegan a regresar a México, su juicio sea por el delito de pérdida de confianza.

En este marco, el general Eduardo León Trauwitz reveló que solicitó el estatus de refugiado al gobierno de Canadá, y si lo obtiene, expresó, “es casi seguro, el tema de la extradición se va a caer por sí mismo”.

“Las mismas pruebas que yo tengo aquí, son las mismas pruebas que voy a llevar a la corte federal, entonces ellos pueden considerarlas de manera anticipada (...) y cerrar mi caso. Para empezar, no hay pruebas del robo de combustible y delincuencia organizada”, comentó.

Trauwitz pidió a la Presidenta de México que le permita defenderse, pues no ha accedido a la carpeta de investigación.