La Secretaría de Salud (Ssa) anunció que implementará máquinas expendedoras de 22 medicamentos para tratar enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión. Sin embargo, esta medida carece de un plan estratégico, presenta enormes retos y no termina con el desabasto que hay en México, consideran especialistas.

Además, el artículo 226 de la Ley General de Salud prohíbe suministrar medicamentos en puestos semifijos, módulos móviles o ambulantes, pues es necesario que la receta sea registrada en libros de control. Mientras que el artículo 259 menciona que todos los establecimientos destinados al proceso de medicamentos, como farmacias y laboratorios, deben contar con una persona responsable de la identidad, pureza, seguridad y llevar a cabo la farmacovigilancia de los productos.

En Palacio Nacional, el subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica, Eduardo Clark, indicó que las máquinas expendedoras se instalarán en “centros de salud y en otro tipo de infraestructura de gobierno”, pero no informó cuántas dispensadoras compraría el gobierno, cuánto presupuesto se destinará, si el almacenamiento es el adecuado para estos 22 fármacos y cada cuánto y quiénes abastecerán cada máquina.

Lee también Américo Villarreal llama a cerrar filas con Claudia Sheinbaum; defiende la soberanía nacional

Con las máquinas no habrá una correcta farmacovigilancia y tratamiento de algunos padecimientos, dijo experta. Foto: Especial

“Es un disparate en varias medidas, pues no resuelve el problema de desabasto. Lo único que están haciendo, literalmente, es poner unas diapositivas para que la gente crea que están haciendo algo. Si no hay medicamentos en las bodegas centrales, ¿cómo van a aparecer, por arte de magia, en una maquinita?”, cuestionó Xavier Tello.

El médico cirujano y analista en políticas de salud indicó que el gobierno federal no está planificando cómo surtir las recetas de los pacientes, sino una salida fácil de un problema que se agravó en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. El experto criticó que tampoco hay claridad sobre cómo surtirán las recetas con dispensadores.

“¿La receta va a tener un código de barras donde va a decir exactamente qué te van a surtir y qué no?, ¿cómo se va a identificar el de la receta o va a poner su tarjeta de salud? Esto requiere una conectividad y sistemas que todavía no existen. En un escenario normal, en la tarjeta de salud debería venir la receta para varios meses y de ahí la máquina debería dispensarla si esto fuera legal y fuera posible, pero eso no existe hoy, no existe. Habría que crearlo y va a tardar mucho tiempo”, explicó.

Lee también Sheinbaum prueba el vehículo "Olinia"; llega a la Base Militar de Santa Lucía conduciendo el nuevo modelo

El autor del libro La tragedia del desabasto señaló que las máquinas estarán en centros de salud que ya cuentan con farmacias, por lo que operativamente tampoco resuelven el desabasto de medicamentos y cuestionó el número de medicinas que estarán en cada dispensadora.

“¿Por qué 22 medicamentos? Hoy en día para tratar la hipertensión, los problemas cardiovasculares, la diabetes, etcétera, la variedad de medicamentos es enorme y de presentaciones y de combinaciones posibles. Por lo tanto, los medicamentos pueden llegar a ser varias decenas, no 22. O sea, ¿por qué se le ocurrió el número 22? Es verdaderamente absurdo”, mencionó.

Desde diciembre de 2025, el secretario de Salud, David Kershenobich, refirió que la lista de 22 medicamentos para entregar Casa por Casa, en carritos conocidos como Farmacias del Bienestar y ahora en máquinas automáticas, “se escogió para la patología más frecuente que tiene la población adulta mayor, es decir, diabetes, hipertensión arterial o enfermedad renal en algunos casos”.

Lee también Sheinbaum llama a los jóvenes a seguir impulsando la 4T; “no es suficiente el tiempo que llevamos” en el gobierno, dice

Xavier Tello reiteró que la Ley General de Salud no permite que los medicamentos se suministren de esta forma, ni siquiera a farmacias de cadena o con medicinas de venta libre: “No tiene razón de ser. ¿Qué van a hacer? ¿Van a modificar la ley para decir que todos no y ellos sí pueden?”.

Describió que mientras en otros países los pacientes pueden acudir a cualquier farmacia de cadena y cercana a su domicilio para recibir las medicinas, porque el gobierno les paga directamente a las farmacéuticas, en México el proceso es poco transparente, largo y caro: con concursos, cambios en los empaques y una gran cantidad de personal para distribuir, almacenar y monitorear caducidades.

Para Adriana Rocha, especialista en políticas públicas de salud e integrante de la Red de Mujeres por la Salud (Remusa), las máquinas expendedoras son una medida insuficiente, pues la principal crisis farmacéutica se debe a la ausencia de medicamentos en centros de salud, pero no el acceso o la forma en la que se entregan.

Lee también Sheinbaum resalta "inversión histórica" para Veracruz por 79 mil mdp; será destinado al sector salud, agua e infraestructura

“El punto es cuando no hay medicamentos ni siquiera para poderlos llevar. La solución necesita tener un trasfondo no nada más tecnológico de tener una máquina expendedora, que tiene sus propios retos, porque implicaría exclusión por analfabetismo digital en algunas personas que no supieran cómo utilizarlas, que no tuvieran los conocimientos para poder operar un dispositivo así”, dijo.

Mencionó que hay analfabetismo digital en ciertas regiones, especialmente para las mujeres, y tendrían mayor dificultad para acceder a los medicamentos a través de este tipo de propuestas digitalizadas. Por otro lado, la experta señaló que en México hay un alto índice de automedicación, pues las personas no siempre acuden a los profesionales para atenderse.

Ante la falta de claridad de cómo se surtirán los medicamentos, Rocha advirtió que no habrá una correcta farmacovigilancia y tratamiento de algunos padecimientos que podrían agravarse por no tener una atención adecuada.

Lee también Impulsan reforma a investigaciones por negligencia médica; busca "justicia de contexto" en investigaciones

“Si se aleja a las personas del profesional médico, podría, en algunos casos, incrementar situaciones riesgosas como las dosis, que no estén bien ajustadas, que estén utilizando de manera incorrecta algún medicamento.

“Es una solución tecnológica que resultaría interesante si estuviera acompañada de toda una infraestructura incluso educativa y de capacitación”, subrayó.

Aseguró que el desabasto de medicamentos es multifactorial, además de la falta de recursos, las negociaciones que se hicieron para la compra de medicamentos no se han llevado de la mejor manera en términos de salud, ya que no cubre todo aquello que es indispensable o llegan en periodos tardíos.

Lee también IMSS Bienestar anuncia inversión de 13 mil mdp en equipamiento médico; IMSS e ISSSTE implementan nuevas tecnologías

El doctor Alejandro Tapia de Jesús indicó que es una acción que busca tener mayor alcance, sobre todo en aquellas zonas con menor posibilidad de acceso de distribución de medicamentos. Sin embargo, presenta retos de seguridad y potencial vandalismo.

“Busca una justicia social, pero hay retos que en nuestro contexto no podemos ignorar (...) Se podría abastecer de manera estándar en todas las zonas, pero hay algunos medicamentos que no responden a las necesidades específicas y que se puedan quedar en las máquinas e incluso caduquen”, opinó.

El académico e investigador del Departamento de Salud de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México consideró que esta medida busca distribuir la demanda y no saturar farmacias de centros de salud. A pesar de esto, coincidió en que las recetas o códigos para solicitar medicinas en dichas máquinas pueden ser alteradas con herramientas de inteligencia artificial, por ejemplo.

“Me hace preguntarme qué tanto podrían llegar estos medicamentos a quienes lo necesitan y no caer en el abuso de personas que puedan falsificar un código, una receta, obtener estos medicamentos para otros fines”, dijo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.