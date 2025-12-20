La Armada incauta cerca de 30 kilos de cocaína en Acapulco, Guerrero; inician investigación

La Armada de México incautó alrededor de 30 kilogramos de cocaína al realizar recorridos de vigilancia marítima frente a las costas del puerto de Acapulco, Guerrero.

A bordo de buques tipo patrullas interceptoras, personal de la Octava Región Naval, en funciones de Guardia Costera, localizó un bulto tipo costalilla con aproximadamente 30 paquetes tipo ladrillo, que contenían polvo blanco con características similares al clorhidrato de cocaína, en inmediaciones de la franja costera del municipio.

La Secretaría de Marina informó que tras lograrse el aseguramiento, la droga fue puesta a disposición de las autoridades competentes, para la integración de la carpeta de investigación correspondiente.

La Armada de México incauta cerca de 30 kilos de cocaína en Acapulco, Guerrero (20/12/2025). Foto: Especial

"Estos resultados forman parte de la implementación de la Estrategia Nacional de Seguridad y de la coordinación con las fuerzas de los tres órdenes de gobierno, para garantizar la seguridad y la justicia en el estado de Guerrero", señaló la dependencia naval.

Reafirmó el compromiso con las familias mexicanas para mantener la seguridad y combatir las actividades ilícitas de las organizaciones delictivas que operan en esta región del país.

