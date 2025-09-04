La Presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, informó que ya recibió el oficio oficial para que el próximo lunes 8 de septiembre, a las cinco de la tarde, se reciba el Paquete Económico correspondiente al año 2026.

En entrevista con medios de comunicación, al interior del recinto legislativo de San Lázaro, la congresista detalló que se prevé la recepción del secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora, para posteriormente dar trámite al Paquete Económico.

“Lo haremos con pulcritud. Es necesario que haya, primero, un debate tal y como lo contempla la Ley y el Reglamento, haremos un debate muy pulcro en el Pleno de la Cámara de Diputados para que posteriormente las comisiones resuelvan lo que corresponde al análisis”, declaró.

López Rabadán consideró, de la máxima relevancia, el trabajo que se hará para definir el destino de los recursos para el siguiente año, y advirtió que cualquier política sin dinero, será demagogia pura.

“Una de las mayores responsabilidades de los diputados federales es precisamente definir cómo se van a llevar a cabo estas deliberaciones y, sobre todo, cómo se va a invertir o a gastar el dinero de los mexicanos, cuáles van a ser los rubros importantes, hacia dónde está dirigida la visión de la política en este país, en términos de recursos. Sabemos que cualquier discurso se agota si no tiene dinero, si no tiene presupuesto asignado; cualquier tema discursivo, si no tiene un asidero en términos de recursos, pues simple y sencillamente será demagogia”, explicó.

La diputada panista, hizo votos porque, en la construcción del Presupuesto, se priorice el diálogo y las propuestas.

“Hoy, México necesita que los diputados mostremos un rostro de unidad para resolver los problemas de las personas. Hoy, México necesita que la imagen que tengan en medios de comunicación, en redes sociales, en impresos, lo que escuchen en la radio sea positivo, porque hay muchos temas a resolver y creo que la mejor manera que tenemos los diputados federales para hacerlo, es precisamente a través de la deliberación y, en su caso, la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación, de la Ley de Ingresos. Es ahí en donde se materializa en términos reales lo que las autoridades están definiendo para los ciudadanos”, sentenció.

Finalmente, Kenia López, fue cuestionada sobre los festejos patrios del 15 y 16 de septiembre en Palacio Nacional, que estarán encabezados por la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo.

Al respecto, reconoció que no ha recibido convocatoria alguna, pero consideró que “entre mujeres haremos política de la buena”, e hizo votos porque sea invitada.

“Yo estaré atenta y respetuosa por supuesto de las instituciones y de los tiempos. Es claro, pues, que es tiempo de mujeres y una mujer en la Presidencia de la República, una mujer en la Presidencia del Senado de la República y una mujer en la Presidencia de la Cámara de Diputados, sin lugar a dudas demuestra que las mujeres sabemos hacer política y sabemos hacer política de la buena”, concluyó.

