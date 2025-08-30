Más Información

Ejecutivo va contra refresqueras en el Paquete Económico 2026; reforma a Ley Aduanera causará “mucho escozor”: Godoy

Otros en la 4T replican vida de lujo de Noroña; casas de millones y autos de alta gama

Guillermo del Toro conmueve a Venecia con su monstruo "Frankenstein": "No tengo miedo a la IA sino a la estupidez natural"

Rosa Icela Rodríguez pide a morenistas apegarse a la austeridad; "no es un eslogan, es un principio rector de nuestro movimiento", dice

Raúl Jiménez alcanza impresionante récord en la Premier League; es el primer mexicano en lograrlo

Perú responde a Sheinbaum que expresidente Pedro Castillo no es un perseguido político; expresa "rechazo absoluto" a declaraciones

En reunión plenaria con los diputados federales de , , consejera jurídica del Ejecutivo, adelantó que en el Paquete Económico 2026 que el Ejecutivo enviará el próximo 8 de septiembre, contendrá modificaciones en los impuestos a las empresas refresqueras.

“En el Paquete Económico, seguramente, van a tener mucho cabildeo, porque vienen algunas cosas importantes, sobre todo con las refresqueras”, comentó a los legisladores de la mayoría.

La modificación se presentará luego de que la presidenta anunciará, el pasado 27 de agosto, una campaña nacional para desincentivar el consumo de refrescos, debido a que “el azúcar en exceso representa un alto riesgo para la salud, y está asociado a la diabetes y a la hipertensión”.

La consejera jurídica del Ejecutivo federal también les dijo a los diputados de Morena que la reforma a la Ley Aduanera que enviará Sheinbaum, causará molestia a muchos.

“Viene una reforma muy importante a la Ley Aduanera, ahí véanla con mucho cuidado, analícenla, es una reforma de gran calado, va a causar mucho escozor en algunos, pero nos parece que es el momento en que tenemos que apretar todo lo que tiene que ver con importaciones y exportaciones, y además que no haya corrupción, entonces, ahí está esos, una reforma importante seguramente van a tener aquí a las asociaciones de agentes aduanales y esto, los lobbies, los cabildeos”, dijo.

