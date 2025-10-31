Este viernes 31 de octubre iniciaron en Estados Unidos las audiencias para la reforma electoral, como parte de los trabajos de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral.

En el consulado general de México en Los Ángeles, California, dieron inicio estas audiencias para recoger las opiniones de las y los connacionales en territorio estadounidense.

Pablo Gómez Álvarez, presidente de la Comisión Presidencial, y Lázaro Cárdenas Batel, jefe de la Oficina de la Presidencia siguieron estos diálogos vía remota, mientras que el cónsul general Carlos González Gutiérrez estuvo de manera presencial.

Carlos González, Cónsul General de México en Los Ángeles (31/10/2025). Foto: Especial

“Una reforma que ponga al día nuestro sistema electoral, que fortalezca nuestra democracia y mejore su calidad. Una reforma que sea congruente por la lucha del pueblo mexicano por abrir los espacios de participación política y social, por garantizar inclusión, equidad y certeza en los procesos electorales, para asegurar que todas y todos pueden ejercer a plenitud sus derechos”, destacó Cárdenas Batel al hacer hincapié en que no existe una propuesta elaborada.

“No será una reforma producto de un acuerdo entre élites”, añadió.

El cónsul Carlos González agradeció a las personas mexicanas que acudieron al consulado de México en Los Ángeles para participar en la primera audiencia pública en el exterior.

También asistió el cónsul de México en San Bernardino, Salvador Percastre, la senadora migrante Karina Isabel Ruiz, el diputado migrantes Aniceto Polanco y la diputada Olga Chávez.

