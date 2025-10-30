El gobierno estatal tamaulipeco y la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) anunciaron la celebración de consultas sobre la reforma electoral 2025 para fomentar la participación ciudadana y fortalecer la vida democrática del país.

La UAT será la institución responsable de coordinar el desarrollo de los foros de consulta y audiencias públicas, espacios de análisis y deliberación que se suman a la iniciativa de consulta nacional impulsada por la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral como parte de la agenda del Gobierno de México.

Bajo el lema “Infórmate. Participa. Dialoga. Transforma", los foros se realizarán los días 6 y 7 de noviembre, en seis municipios: Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Ciudad Victoria, Tampico y Mante, además de una audiencia pública estatal en Ciudad Victoria.

Lee también Docentes de escuela Normal de Durango piden apoyo del gobierno federal; llevan dos semanas en paro por presuntas irregularidades

La UAT será la institución responsable de coordinar el desarrollo de los foros de consulta y audiencias públicas sobre reforma electoral. Foto: Especial

La jornada contará también con 29 sedes de transmisión remota que permitirán la participación presencial y digital de la ciudadanía tamaulipeca.

En este ejercicio podrán participar miembros de la comunidad universitaria, representantes de cámaras y organismos empresariales, organizaciones civiles, partidos políticos y ciudadanía en general, quienes podrán aportar sus opiniones y propuestas mediante el formulario digital, la participación en mesas temáticas y una audiencia pública final. se precisa.

Además se enumeran los temas de consulta pública que abordarán aspectos fundamentales del sistema democrático, entre ellos: libertades políticas, representación ciudadana, sistema de partidos, financiamiento y fiscalización electoral, efectividad del sufragio, propaganda política, autoridades y justicia electoral, así como mecanismos de democracia participativa y revocación de mandato.

Lee también Gobierno de Morelos ofrece a productores de maíz sumarlos al programa nacional de apoyo; llevan propuesta a la asamblea

Se asegura que cada foro seguirá una dinámica metodológica abierta que incluirá introducción temática, preguntas detonantes, exposición de ideas, definición de propuestas y redacción de relatorías, las cuales serán analizadas posteriormente por la UAT, en coordinación con especialistas y autoridades electorales.

Asimismo, a través del código QR habilitado para este ejercicio de consulta, las y los interesados podrán enviar sus propuestas y describir el impacto que consideran puede tener en el fortalecimiento democrático y la mejora del sistema electoral, contribuyendo así a un proceso participativo de alcance nacional, se explica.

Bajo la narrativa: “La democracia se fortalece cuando todas las voces cuentan”, esta ruta de participación busca difundir, de forma clara e incluyente, los objetivos de la Reforma Electoral 2025, promoviendo el diálogo social y la construcción colectiva de propuestas desde el ámbito universitario y ciudadano.

Lee también Productores de maíz toman caseta de peaje de Cuatro Caminos en Sinaloa; bloqueo permanecerá por 72 horas

Dicha reforma, en fase de consulta nacional, plantea un nuevo modelo electoral basado en la eficiencia administrativa, la reducción de costos y la homologación de procesos, preservando la autonomía institucional y la pluralidad política, se expone.

Con este esfuerzo conjunto, la UAT reafirma su papel como agente académico, social y ciudadano al servicio del Estado; y el Gobierno de Tamaulipas refrenda su compromiso con una democracia abierta, incluyente y participativa, donde todas las voces cuenten para construir el futuro del país, aclara la Máxima Casa de Estudios de Tamaulipas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em/bmc