Ciudad Victoria.- El rector Dámaso Anaya Alvarado le dio la bienvenida hoy a Armando José Arce Serna como nuevo presidente del que participa en la Liga de Expansión.

Anaya le entregó la camiseta del equipo, y destacó que, “la experiencia y liderazgo de Armando Arce dentro del futbol será fundamental en la búsqueda de resultados positivos para toda nuestra gran afición”.

El rector confió en que el proyecto de Correcaminos se fortalecerá para contar con un equipo competitivo en el fútbol profesional mexicano.

Por su parte, Armando Arce agradeció la invitación a sumarse al Correcaminos de la UAT y aseveró que pondrá su mejor esfuerzo para conformar el equipo que merecen los victorenses.

Arce es de originario de Ciudad Victoria, contador público egresado del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey; ya fue presidente de Correcaminos del 2007 al 2011, con un total de 130 compromisos, y un saldo de 52 victorias, 40 empates y 38 derrotas.

afcl/LL

