La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) informó que durante la elección del Poder Judicial, se atendieron, de manera preliminar 309 quejas, de las cuales fueron desechadas 200, es decir, un 64% de estas.

Durante la sesión de la comisión, el titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral (UTCE), Mario Velázquez, detalló los procedimientos resueltos durante el proceso electoral, a petición del presidente de la comisión, Arturo Castillo.

El periodo abarca del 23 de septiembre de 2024 al 11 de noviembre de 2025, en el que la UTCE ha recibido 267 procedimientos especiales sancionadores.

En este primer bloque se desecharon 177; en uno de determinó la incompetencia y en ocho más se encuentran en sustanciación.

Otros 42 procedimientos corresponden a temas relacionados con violencia política en razón de género contra las mujeres, de los cuales se desecharon 23; dos se tuvieron por no presentados y cinco están en sustanciación y 12 fueron remitidos al Tribunal Electoral.

Es decir, que en total se desecharon 200 asuntos; hay ocho en sustanciación y 91 fueron remitidos al Tribunal Electoral.

De estos últimos, 30 han sido resueltos y 61 expedientes siguen pendientes de resolución.

La consejera Claudia Zavala subrayó que se trata de una trabajo significativo en términos procesales, y un gran esfuerzo institucional.

Además, solicitó que posteriormente se realice un informe con los datos finales de los expedientes recibidos.

