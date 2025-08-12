Inaugura Sheinbaum la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer; “Es tiempo de mujeres en el mundo entero”, afirma

La presidenta Claudia Sheinbaum inauguró la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, en Palacio Nacional. En el evento, la mandataria mexicana destacó que “no solo es tiempo de mujeres en México, sino en el mundo entero”.

“La cuarta transformación de México no hubiera estado completa sin las mujeres. Las mujeres hemos venido participando en la transformación de la vida pública de México (…) hablar de tiempo de mujeres quiere decir que se reconozcan los derechos de las mujeres a plenitud”, dijo.

En su discurso, Claudia Sheinbaum recalcó algunas acciones que ha emprendido su gobierno para terminar con la desigualdad entre géneros, entre ellas, las reformas constitucionales de igualdad sustantiva –que envió al inicio de su administración– y la creación de la Secretaría de las Mujeres.

Como parte de las tareas principales de la Secretaría de las Mujeres, que encabeza Citlalli Hernández, Claudia Sheinbaum destacó la próxima creación de más de 2 mil 500 Centros Libres, uno por cada municipio del país; y el reparto a cada hogar de una Cartilla de los Derechos de las Mujeres.

Entre otras acciones resaltó la creación de más de mil Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI) en todo el país, para cuidar a hijos de madres trabajadoras; además de los programas de Bienestar enfocados en sostener a las mujeres en múltiples etapas de la vida.

“A mucho orgullo soy ama de casa, soy abuela, soy mamá y soy comandanta suprema de las Fuerzas Armadas. Reconocernos a todas, no importa en qué espacio estemos, es fundamental. Y reconocer aquellas que históricamente han sido denigradas, abandonadas, es tarea de todas”, afirmó la presidenta.

Destacan agenda de género en la región

En su participación, el secretario Ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), José Manuel Salazar, destacó que la agenda de género que los gobiernos de la región impulsan es una “poderosa señal política” que la pone a la vanguardia con el resto del mundo.

“La agenda regional de género es única en el mundo y orienta las políticas públicas de nuestros países para garantizar los derechos de las mujeres y la igualdad en la ley y en los hechos. Ninguna otra región del mundo tiene una agenda como la que todas ustedes han venido desarrollando en estos 50 años de trabajo”, dijo.

Citlalli Hernández, secretaria de las Mujeres en México, también destacó que la región de América Latina y el Caribe tiene mucho que aportar al mundo en materia de reconocimiento de los derechos de las mujeres.

