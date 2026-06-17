La presidenta Claudia Sheinbaum destacó la reducción de delitos de alto impacto en el país y lo atribuyó a la estrategia implementada por todo el gabinete de seguridad. Ayer martes 16 de junio, se registraron 27 víctimas de homicidio doloso, cifra más baja en México en más de una década.

“Es un trabajo muy importante el que hace el gabinete desde atender las causas hasta detener delincuentes. Y eso ha logrado una disminución de casi el 50% de los homicidios. Tanto que hoy hasta les aplaudí en el gabinete de seguridad, porque 27 homicidios en un día, pues no se había visto en México por lo menos en 13, 14 años”, expresó.

Durante la conferencia matutina de este miércoles 17 de junio, la Jefa del Ejecutivo destacó que la estrategia de Atención a las Causas, el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, las Ferias del Bienestar, actividades de tequio y rescate a los espacios públicos, así como la implementación de clubes de lectura.

Lee también Inzunza se niega definitivamente a pedir licencia; "honraré mi responsabilidad con puntualidad hasta 2030", asegura

“Tocamos casa por casa en las zonas de mayor incidencia delictiva, es un trabajo que se ve poco, que no es las ocho columnas de un periódico, que no es la gran noticia, pero que representa mucho, ir a una colonia de alta incidencia delictiva a tocar casa por casa, un joven no va a la escuela, se le lleva a la escuela”, explicó.

En Palacio Nacional, también atribuyó la baja de estos delitos al fortalecimiento de la Guardia Nacional (GN), el plan de inteligencia e investigación con plataformas únicas que permiten tener más información de generadores de violencia y así abrir más carpetas de investigación y posteriormente órdenes de aprehensión.

[Publicidad]

“Aquí es investigación, inteligencia para saber quiénes son los generadores de violencia, inteligencia social, lo que nos dice la gente. Y la coordinación con los estados, con las fiscalías estatales, con la Fiscalía General de la República, la coordinación permanente del gabinete: Defensa, Marina, Seguridad”, afirmó.

Lee también CFE prevé cobertura eléctrica de 99.99% en 2028; objetivo contempla acciones prioritarias en comunidades indígenas

La mandataria federal recordó que ayer, se presentó la reducción del 46% del promedio diario de homicidios dolosos en México, al pasar de 86.9 homicidios diarios en septiembre de 2024 a 47.3 en mayo de 2026, es decir, 39 asesinatos menos.

[Publicidad]

“Son 39 vidas diarias: 39 mexicanas y mexicanos que no fallecieron por acciones violentas, 39 vidas salvadas cada día, es una cifra histórica. Yo les decía el otro día, muéstrenme otro país en el mundo que haya bajado en 20 meses a la mitad los homicidios dolosos, con una situación como la que se vive en México, con grupos de la delincuencia organizada. ¿Por qué ocurrió esto? Tiene una explicación, es una estrategia que tiene que ver con atender a los jóvenes”, dijo.

em/apr