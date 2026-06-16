La Fiscalía General de la República (FGR) impugnó el amparo que un juez federal concedió a Abraham Oseguera Cervantes, “Don Rodo”, hermano de “El Mencho”, contra el auto de vinculación a proceso que se le dictó tras ser reaprehendido en 2025 por las fuerzas federales.

La institución ministerial interpuso recurso de revisión contra la sentencia de Daniel Marcelino Niño Jiménez, juez Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, mismo que será turnado a un Tribunal Colegiado del Segundo Circuito para su revisión y resolución.

En sentencia emitida en mayo pasado, Niño Jiménez otorgó la protección de la justicia al hermano del extinto líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, para efecto de que se le dicte una nueva resolución en el proceso penal que se le sigue por delitos contra la salud, portación de arma de fuego y posesión de cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

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La resolución judicial no implica que “Don Rodo” obtenga su libertad del penal del Altiplano, donde actualmente se encuentra, sino que el juez del caso deberá dejar sin efecto la vinculación a proceso que dictó contra el michoacano el siete de marzo de 2025.

Y deberá emitir un nuevo fallo en una audiencia, en la cual abra nuevamente el debate entre las partes.

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En febrero de 2025, elementos de la Guardia Nacional, Ejército, FGR y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) recapturaron en el municipio de Tonaya, Jalisco, a Abraham Oseguera Cervantes, “Don Rodo”, identificado como operador financiero del Cártel Jalisco Nueva Generación.

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De acuerdo con autoridades del Gabinete de Seguridad federal, el michoacano y tres de sus presuntos cómplices, mismos que portaban armas de fuego, fueron ubicados en la comunidad de Atajeas de Covarrubias, al desarrollar trabajos de inteligencia e investigación de campo.

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Según investigaciones de las autoridades federales, “Don Rodo” lavaba recursos del CJNG mediante la compra de propiedades y para ello se apoyaba de notarios públicos de los municipios de Ciudad Guzmán y Autlán de Navarro, Jalisco, para los cambios de nombre de los propietarios.

En junio de 2024, un juez dejó en libertad a “Don Rodo” por irregularidades durante su captura por elementos de la Guardia Nacional, sin embargo, después fue recapturado y a la fecha continúa preso en el penal del Altiplano.

em/apr