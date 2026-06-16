Omar García Harfuch negó que el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, cuente con protección federal del gabinete de Seguridad. El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) dijo desconocer si los escoltas del funcionario, hoy acusado por Estados Unidos de nexos con el narcotráfico, son del gobierno estatal o de la policía de Sinaloa.

“Él no solicitó medidas de protección ni el gabinete de seguridad le proporcionó. La escolta que él tiene no es del gobierno federal, él en su calidad de exgobernador tiene funcionarios, tiene escolta del gobierno del estado, de la policía estatal o de la fiscalía, desconozco de cuál de las dos corporaciones, pero el exgobernador no tiene escolta de ninguna institución del gabinete de seguridad”, precisó.

Durante la conferencia matutina de este martes 16 de junio, García Harfuch fue cuestionado si los otros nueve funcionarios y exfuncionarios sinaloenses acusados por el Departamento de Justicia estadounidense de nexos con grupos criminales y delitos relacionados a armas, cuentan con protección federal.

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“Tampoco, ninguno tiene escolta del gobierno federal, ni de Defensa, ni de Marina, ni de la Secretaría de Seguridad de Protección Ciudadana, ni de FGR. Tampoco, nadie ha solicitado (protección federal)”, precisó esta mañana.

El pasado 29 de abril, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a Rocha Moya; al alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil; al senador Enrique Inzulza y a otros siete funcionarios de posible narcotráfico y posesión de armas.

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Dos días después, el gobernador de Sinaloa pidió al Congreso estatal permiso para separarse de su puesto mientras las investigaciones en su contra están en proceso. El 4 de mayo pasado, Omar García Harfuch, dio a conocer que Rubén Rocha Moya tiene equipo de seguridad personal, la cual no solicitó pero se le dio "por recomendación".

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