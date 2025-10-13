Más Información
Sergio Salomón Céspedes, titular del Instituto Nacional de Migración (INM), sostuvo este lunes una reunión con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.
En la reunión, que Céspedes calificó como "productiva", ambos revisaron el modelo de movilidad humana.
"La coordinación interinstitucional es indispensable en el modelo de movilidad humana segura, ordenada y regular que impulsa nuestra presidenta Claudia Sheinbaum ", dijo el titular del INM.
"Muchas gracias, Secretario, por el favor de tu tiempo. Reconozco en ti a un servidor público sensible y altamente comprometido con México. Un placer hacer equipo", expresó.
em