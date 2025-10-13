Más Información

Sergio Salomón Céspedes, titular del Instituto Nacional de Migración (INM), sostuvo este lunes una reunión con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, .

En la reunión, que Céspedes calificó como "productiva", ambos revisaron el modelo de movilidad humana.

"La coordinación interinstitucional es indispensable en el modelo de movilidad humana segura, ordenada y regular que impulsa nuestra presidenta ", dijo el titular del INM.

"Muchas gracias, Secretario, por el favor de tu tiempo. Reconozco en ti a un servidor público sensible y altamente comprometido con México. Un placer hacer equipo", expresó.

