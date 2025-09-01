La Secretaría de Gobernación (Segob), informó al Senado de la República que del 31 de agosto de 2024 al 29 de agosto de 2025 se concedieron 479 beneficios de amnistía.

De acuerdo con el Informe Anual 2025 de la Comisión de Amnistía, en total se han recibido 2 mil 391 solicitudes de amnistía desde que la ley correspondiente entró en vigor en 2020.

De ellas, 2 mil 24 ya fueron analizadas y determinadas en 16 sesiones, mientras que 275 permanecen sin proyecto de resolución.

Estas últimas incluyen 214 en análisis, 52 en reserva por falta de información y nueve turnadas a instancias de Segob y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, al estar vinculadas con solicitudes de preliberación o casos de tortura.

El informe precisa que de las 479 amnistías concedidas en el último año, 411 ya fueron calificadas como legales por jueces federales, lo que permitió extinguir la acción penal, eliminar antecedentes judiciales y restituir los derechos políticos y civiles de las personas beneficiadas.

En consecuencia, 411 personas recuperaron su libertad por amnistía. El resto de las solicitudes procedentes se encuentran en distintas etapas: 45 fueron calificadas como no legales, nueve están pendientes de calificación judicial, 11 quedaron sin materia y 3 no pudieron ser dictaminadas por falta de parámetros suficientes.

De las 479 amnistías concedidas en este periodo, 159 corresponden a mujeres, 319 a hombres y una a una persona de la comunidad LGBTTTIQ+. 44 son indígenas (12 mujeres y 32 hombres).

En cuanto a nacionalidad, 444 son mexicanas, 12 ecuatorianas, 10 colombianas, ocho guatemaltecas, dos peruanas, una estadunidense, una hondureña y una salvadoreña.

Las principales causas acreditadas para otorgar el beneficio fueron: 430 casos por situación de pobreza, 11 por discapacidad permanente, 10 por haber actuado bajo indicación, siete por temor fundado, siete por falta de acceso a la justicia de pueblos indígenas, seis por robo simple sin violencia, cinco por condición de discriminación, dos por consumo de drogas y uno por coacción de grupos delictivos.

Las entidades federativas con mayor número de amnistías son Sinaloa, con 120; Ciudad de México, con 64; y Chiapas, con 50.

La Segob detalló que la gran mayoría de los beneficios están relacionados con delitos contra la salud vinculados al narcotráfico de baja escala, así como con casos de robo simple sin violencia y con la falta de acceso a la justicia para comunidades indígenas.

