La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, hizo un llamado a los senadores a serenar los ánimos, ello después del enfrentamiento entre el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, y el presidente de la Cámara Alta, Gerardo Fernández Noroña.

En entrevista previa a su participación en la reunión plenaria de senadores de Morena, apuntó: “Lo que sí se necesita es que se serenen los ánimos y que no vuelvan a ocurrir situaciones como la de ayer”.

“Les voy a decir que escuchen ahora lo que acaba de decir la Presidenta. Es muy clara en su intervención ahorita en la mañanera. Creo que eso es lo que puedo decirles.

"Por supuesto que la conducta de ayer es inaceptable. Nadie de aquí está de acuerdo con ese tipo de acciones. Entonces vamos a ir a la reunión ahora con el grupo parlamentario de Morena”.

Consideró inaceptable la violencia en cualquier término. “Somos un gobierno que está por la paz y también por la tranquilidad de este país. Esos ejemplos como el que vimos ayer, pues no son lo que quiere la sociedad mexicana”.

Reveló que el aún presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña no ha solicitado protección especial a la Secretaría de Gobernación.

