La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se reunió la tarde de este miércoles en Palacio Nacional con los gobernadores que integran el sistema IMSS–Bienestar, principalmente de Morena.

El encuentro se dio en un contexto político tenso, tras la marcha de la Generación Z realizada el pasado fin de semana en la Ciudad de México, la cual terminó en hechos de violencia. No obstante, los gobernantes, legisladores y senadores respaldaron de inmediato a la Mandataria.

Al término de la reunión, que se realizó de forma privada y tuvo una duración aproximada de dos horas, el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca, aseguró que la jefa del Ejecutivo federal cuenta con el apoyo constante de los estados.

El Mandatario hidalguense destacó que, además de revisar los avances del sistema de salud federalizado, los gobernadores aprovecharon para agradecer la intervención del Gobierno federal durante la vaguada monzónica que afectó a su entidad

“Fundamentalmente del IMSS–Bienestar y un agradecimiento especial a la Presidenta, en la vaguada monzónica que pegó en el estado hubo un despliegue del gobierno federal, de las Fuerzas Armadas, de todas las secretarías, de la Comisión Federal de Electricidad, de Conagua, y aprovechamos esta reunión para poder hacer este agradecimiento”, expresó Menchaca.

Asimismo, señaló que el encuentro sirvió para hacer una evaluación de cierre de año y comenzar a plantear la programación presupuestal de 2026.

Al ser cuestionado sobre la marcha convocada para este 6 de diciembre, conocida como “la marcha del tigre”, cuyo objetivo es respaldar a la Presidenta, Menchaca afirmó que el apoyo hacia Sheinbaum es permanente:

“Yo creo que la presidenta tiene un respaldo continuo de todo un movimiento y de una fuerza política, de las y los gobernadores y de todos nuestros representantes”, afirmó.

—¿Usted va a venir a esta marcha?

—“Nada más que nos convoquen”, respondió entre sonrisas.

Por su parte, el gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro, fue tajante al ser cuestionado sobre si asistirá a la movilización del 6 de diciembre: el respaldo, dijo, ya es cotidiano: “Hay un respaldo todos los días para la Presidenta”, señaló.

A la reunión también acudió Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados.

