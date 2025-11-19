Más Información

Harfuch reporta detención del autor intelectual del homicidio de Carlos Manzo; está directamente vinculado con el CJNG

Harfuch reporta detención del autor intelectual del homicidio de Carlos Manzo; está directamente vinculado con el CJNG

SCJN da revés a Nueva Elektra del Milenio; deberá pagar 67 mdp a Hacienda

SCJN da revés a Nueva Elektra del Milenio; deberá pagar 67 mdp a Hacienda

Vinculan a proceso a tres participantes de la marcha Generación Z por tentativa de homicidio agravado

Vinculan a proceso a tres participantes de la marcha Generación Z por tentativa de homicidio agravado

Ryan Wedding, de estrella olímpica a líder narco; EU lo vincula con el Cártel de Sinaloa

Ryan Wedding, de estrella olímpica a líder narco; EU lo vincula con el Cártel de Sinaloa

Segunda marcha de la Generación Z y desfile cívico-militar: ruta, horarios y alternativas viales

Segunda marcha de la Generación Z y desfile cívico-militar: ruta, horarios y alternativas viales

Gobernadores morenistas refrendan apoyo a Sheinbaum; esperan convocatoria para marchar a favor de la Presidenta

Gobernadores morenistas refrendan apoyo a Sheinbaum; esperan convocatoria para marchar a favor de la Presidenta

La presidenta se reunió la tarde de este miércoles en Palacio Nacional con los gobernadores que integran el sistema , principalmente de Morena.

El encuentro se dio en un contexto político tenso, tras la realizada el pasado fin de semana en la Ciudad de México, la cual terminó en hechos de violencia. No obstante, los gobernantes, legisladores y senadores respaldaron de inmediato a la Mandataria.

Al término de la reunión, que se realizó de forma privada y tuvo una duración aproximada de dos horas, el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca, aseguró que la jefa del Ejecutivo federal cuenta con el apoyo constante de los estados.

Lee también

El Mandatario hidalguense destacó que, además de revisar los avances del sistema de salud federalizado, los gobernadores aprovecharon para agradecer la intervención del durante la vaguada monzónica que afectó a su entidad

“Fundamentalmente del IMSS–Bienestar y un agradecimiento especial a la Presidenta, en la vaguada monzónica que pegó en el estado hubo un despliegue del gobierno federal, de las Fuerzas Armadas, de todas las secretarías, de la Comisión Federal de Electricidad, de , y aprovechamos esta reunión para poder hacer este agradecimiento”, expresó Menchaca.

Asimismo, señaló que el encuentro sirvió para hacer una evaluación de cierre de año y comenzar a plantear la programación presupuestal de 2026.

Lee también

Al ser cuestionado sobre la marcha convocada para este 6 de diciembre, conocida como “la marcha del tigre”, cuyo objetivo es respaldar a la Presidenta, Menchaca afirmó que el apoyo hacia Sheinbaum es permanente:

“Yo creo que la presidenta tiene un respaldo continuo de todo un movimiento y de una fuerza política, de las y los gobernadores y de todos nuestros representantes”, afirmó.

—¿Usted va a venir a esta marcha?

—“Nada más que nos convoquen”, respondió entre sonrisas.

Por su parte, el gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro, fue tajante al ser cuestionado sobre si asistirá a la movilización del 6 de diciembre: el respaldo, dijo, ya es cotidiano: “Hay un respaldo todos los días para la Presidenta”, señaló.

Lee también

A la reunión también acudió Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]