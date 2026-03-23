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La Fiscalía General de la República (FGR) efectuó la incineración de , sustancias y precursores químicos relacionados con diversas carpetas de investigación que fueron asegurados en Sinaloa en coordinación con el Gabinete de Seguridad.

En instalaciones acondicionadas para tales efectos en el Estado de México, se destruyeron 33 toneladas 594 kilos 200 gramos 600 miligramos y 88 mil 470 litros 830 mililitros de sustancias y como acetato de plomo, hidróxido de sodio, tolueno, ácido clorhídrico, acetona, alcohol bencílico, etanol, ácido acético, ácido tartárico, alcohol metílico, cloruro de calcio, ácido sulfúrico, metilformamida, entre otros.

FGR incinera 120 toneladas de sustancias y precursores químicos (23/03/2026). Foto: Especial
FGR incinera 120 toneladas de sustancias y precursores químicos (23/03/2026). Foto: Especial

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También se incineraron 212 pastillas de , 15 kilos 991 gramos 500 miligramos de fentanilo y 49 objetos del delito como tanques de gas, ollas de metal, lámparas, reactor metálico y una centrifugadora.

En las diligencias participaron elementos del Ministerio Público de la Federación (MPF), Policía Federal Ministerial (PFM) y peritos especializados en química forense, ambos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), así como el Órgano Interno de Control (OIC) de la Fiscalía General de la República (FGR).

FGR incinera 120 toneladas de sustancias y precursores químicos (23/03/2026). Foto: Especial
FGR incinera 120 toneladas de sustancias y precursores químicos (23/03/2026). Foto: Especial

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aov/rmlgv

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