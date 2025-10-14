El director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la UNAM, Alejandro Chanona Burguete, recibió este martes el pliego petitorio generado por la asamblea estudiantil que se encuentra en paro indefinido desde el pasado 9 octubre.

A través de un comunicado, informó que las demandas serán estudiadas cuidadosamente para hacer una propuesta de mesas de diálogo y negociación, con la finalidad de que éstas se instalen y trabajen a la brevedad.

Precisó que hoy se reunió el Consejo Técnico, que determinó mantenerse en sesión permanente y atento a que se procesen las propuestas contenidas en el pliego petitorio para plantear soluciones a la comunidad.

“Una vez acordadas las mesas de trabajo, el formato y el calendario, se darán a conocer.

Refrendo nuestra vocación de diálogo y resolución para alcanzar acuerdos a favor de la FCPYS”, dijo.

Entre las demandas por parte de la comunidad estudiantil, destaca la de implementar mejoras en los protocolos de seguridad dentro de la Facultad.

El paro indefinido en esa escuela inició el jueves pasado, luego de que días antes la comunidad de la FCPyS fue alertada por una amenaza de bomba dentro del plantel, lo que obligó a la evacuación inmediata de estudiantes, docentes y trabajadores.

