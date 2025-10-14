La preparatoria 8 “Miguel E. Schulz” de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó que este martes desalojó a la comunidad estudiantil, docentes y personal administrativo, luego de que alumnos del plantel hicieron llegar a la Dirección un mensaje sobre una supuesta advertencia de tiroteo dentro de las instalaciones.

A través de un comunicado, la Máxima Casa de Estudios indicó que, ante ello, se activó de manera inmediata el “Protocolo para el caso de presencia y uso de armas dentro de entidades, dependencias o zonas comunes de la UNAM” y se procedió al desalojo.

Aunado a ello, reiteró que la institución trabaja para ser una entidad abierta, sensible a la comunidad y promover una convivencia armoniosa libre de violencia.

Lee también Facultad de Arquitectura de la UNAM inicia paro total indefinido; instalaciones quedan a cargo de autoridades del plantel

Prepa 7 desaloja a estudiantes por amenaza de explosivo

En otro caso, la preparatoria 7 “Ezequiel A. Chávez” señaló que también realizó un desalojo, después de que se comunicó a las autoridades del plantel sobre una posible amenaza de un objeto explosivo, por lo que se hizo del conocimiento de las autoridades competentes.

Ante ello, dijo, se aplicó el "Protocolo de artefacto explosivo en las instalaciones Universitarias", aprobado por la Comisión Especial de Seguridad del H. Consejo Universitario.

Además, explicó que se contó con el apoyo de la Comisión Local de Seguridad y bomberos UNAM, quienes realizaron la revisión completa de los espacios con el objetivo de garantizar la seguridad de la comunidad.

Asimismo, llamó a la comunidad estudiantil a permanecer pendiente de los comunicados emitidos por las autoridades a través de los canales oficiales.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro