Para evitar riesgos de posibles fraudes relacionados con apuestas deportivas, compra de boletos, reservaciones turísticas y transmisiones en línea con motivo de la Copa Mundial de Futbol 2026, las autoridades recomiendan verificar que las plataformas de apuestas cuenten con autorización legal y mecanismos de seguridad antes de registrarse o realizar depósitos.

En un comunicado la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México señalaron que los ciberdelincuentes crean sitios web y aplicaciones falsas de apuestas.

Así como promociones engañosas para promover sitios fraudulentos de apuestas, aplicaciones apócrifas y esquemas de engaño dirigidos a aficionados interesados en obtener ganancias rápidas durante el torneo de futbol.

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Ciberseguridad. Foto: Pexels

Las dependencias indicaron que se ha detectado que se difunden enlaces a plataformas no reguladas mediante redes sociales, mensajes de texto, correos electrónicos y grupos de mensajería, donde se ofrecen bonos extraordinarios, pronósticos "garantizados", apuestas gratuitas o rendimientos irreales.

Algunas páginas falsas imitan la imagen de empresas reconocidas para solicitar registros, documentos personales y datos de tarjetas bancarias, con lo que se pone en riesgo la identidad digital y el patrimonio de los usuarios.

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Recomendaciones para evitar fraudes

La SSPC y la SCC recomiendan:

Desconfiar de anuncios, mensajes o publicaciones que prometan ganancias garantizadas, resultados seguros o rendimientos extraordinarios.

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Evitar acceder a sitios web mediante enlaces recibidos por correo electrónico, mensajes de texto o redes sociales; se recomienda ingresar directamente la dirección oficial de la plataforma.

No proporcionar datos personales, bancarios, contraseñas o códigos de verificación a terceros ni en páginas cuya autenticidad no pueda comprobarse.

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Fraude digital en México. Foto: Especial

Revisar que los sitios web utilicen protocolos de seguridad, identificables mediante el prefijo "https://" y el icono de candado en el navegador.

Mantener actualizados los sistemas operativos, navegadores y programas antivirus de los dispositivos utilizados para realizar transacciones en línea.

Activar la autenticación de dos factores en cuentas de correo electrónico, aplicaciones financieras y plataformas de apuestas cuando esta opción esté disponible.

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Verificar la información relacionada con promociones, sorteos o bonos especiales a través de los canales oficiales de las empresas involucradas.

Desconfiar de grupos en redes sociales o aplicaciones de mensajería que ofrezcan pronósticos infalibles o información privilegiada a cambio de dinero.

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Reportar de manera inmediata cualquier sitio web, perfil, aplicación o actividad sospechosa ante las autoridades competentes y la Policía Cibernética.

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