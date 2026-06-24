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Para evitar riesgos de posibles fraudes relacionados con apuestas deportivas, compra de boletos, reservaciones turísticas y transmisiones en línea con motivo de la Copa Mundial de Futbol 2026, las autoridades recomiendan verificar que las plataformas de apuestas cuenten con autorización legal y mecanismos de seguridad antes de registrarse o realizar depósitos.
En un comunicado la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México señalaron que los ciberdelincuentes crean sitios web y aplicaciones falsas de apuestas.
Así como promociones engañosas para promover sitios fraudulentos de apuestas, aplicaciones apócrifas y esquemas de engaño dirigidos a aficionados interesados en obtener ganancias rápidas durante el torneo de futbol.
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Las dependencias indicaron que se ha detectado que se difunden enlaces a plataformas no reguladas mediante redes sociales, mensajes de texto, correos electrónicos y grupos de mensajería, donde se ofrecen bonos extraordinarios, pronósticos "garantizados", apuestas gratuitas o rendimientos irreales.
Algunas páginas falsas imitan la imagen de empresas reconocidas para solicitar registros, documentos personales y datos de tarjetas bancarias, con lo que se pone en riesgo la identidad digital y el patrimonio de los usuarios.
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Recomendaciones para evitar fraudes
La SSPC y la SCC recomiendan:
Desconfiar de anuncios, mensajes o publicaciones que prometan ganancias garantizadas, resultados seguros o rendimientos extraordinarios.
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Evitar acceder a sitios web mediante enlaces recibidos por correo electrónico, mensajes de texto o redes sociales; se recomienda ingresar directamente la dirección oficial de la plataforma.
No proporcionar datos personales, bancarios, contraseñas o códigos de verificación a terceros ni en páginas cuya autenticidad no pueda comprobarse.
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Revisar que los sitios web utilicen protocolos de seguridad, identificables mediante el prefijo "https://" y el icono de candado en el navegador.
Mantener actualizados los sistemas operativos, navegadores y programas antivirus de los dispositivos utilizados para realizar transacciones en línea.
Activar la autenticación de dos factores en cuentas de correo electrónico, aplicaciones financieras y plataformas de apuestas cuando esta opción esté disponible.
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Verificar la información relacionada con promociones, sorteos o bonos especiales a través de los canales oficiales de las empresas involucradas.
Desconfiar de grupos en redes sociales o aplicaciones de mensajería que ofrezcan pronósticos infalibles o información privilegiada a cambio de dinero.
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Reportar de manera inmediata cualquier sitio web, perfil, aplicación o actividad sospechosa ante las autoridades competentes y la Policía Cibernética.
nro/apr
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