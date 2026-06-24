La Secretaría de Gobernación (Segob) informó que la mañana de este miércoles 24 de junio, servidores de la dependencia junto a integrantes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), se reunieron con dirigentes de la Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas (AMOTAC).

Por medio de redes sociales, la Segob, a cargo de Rosa Icela Rodríguez, detalló que mantiene abiertos los canales de diálogo y seguimiento institucional y que como resultado del diálogo, la organización transportista acordó realizar movilizaciones, sin bloqueos carreteros.

"Como resultado, se suscribió una minuta de trabajo y una ruta de atención a sus planteamientos. La organización reiteró que únicamente realizará movilizaciones, sin bloqueos carreteros. El Gobierno de México mantiene abiertos los canales de diálogo y seguimiento institucional", escribió la dependencia federal en su cuenta de X.

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Más tarde, por medio de un comunicado, la Segob detalló que en la reunión participó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y el subsecretario de Gobernación, César Yáñez Centeno Cabrera, quienes, asegura, continuaron el diálogo con dirigentes de transportistas para dar seguimiento a los planteamientos de la organización.

"Por su parte, la AMOTAC, en voz de Rafael Ortíz Pacheco, informó que con este acuerdo desisten de las movilizaciones y bloqueos en las carreteras", se lee en el escrito.

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Sin embargo, cabe destacar que esta mañana, los integrantes de dicha organización cerraron la circulación en la autopista México-Pachuca, a la altura de la caseta número 23 en Ecatepec, en dirección a la Ciudad de México. También bloquearon parcialmente la carretera México-Querétaro y mantienen cerrado un carril en Tultitlán sobre el Boulevard Tultitlán.

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Previamente, los transportistas cancelaron el megaparo que tenían previsto realizar este miércoles en carreteras del país y en el marco del partido de la Selección Mexicana contra Chequia.

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Demandas de los transportistas

Entre las demandas del sector se encuentran quitar los permisos y parar las extorsiones para poder circular en los municipios; más seguridad; y no al cobro de grúas estatales y federales.

También piden no más abuso de autoridades; no más abuso de autoridad en la Central de Abastos de la Ciudad de México; no más acuerdos entre autoridades y operadores de grúas; y no más extorsiones de parte de las fiscalías para la devolución de vehículos.

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