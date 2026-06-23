La Asociación Mexicana de Organización de Transportistas (AMOTAC) canceló el megaparo que tenía programado para este miércoles 24 de junio, día del partido de la Selección Mexicana contra Chequia.

Tras una reunión en la Secretaría de Gobernación (Segob), los transportistas de la AMOTAC acordaron suspender la movilización en distintos puntos carreteros del país.

"En este encuentro reiteramos el llamado a la responsabilidad y a respetar el derecho al libre tránsito. Hemos dado respuesta puntual a sus peticiones y existe una ruta de trabajo", dijo la Segob a cargo de Rosa Icela Rodríguez.

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La dependencia mencionó que se han realizado más de 300 reuniones en lo que va del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum con diversos grupos de transportistas.

"Siempre privilegiaremos el diálogo y la construcción de acuerdos, por ello hicimos el llamado a no afectar a la ciudadanía en las carreteras donde anunciaron movilizaciones", añadió Gobernación.

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Para este miércoles 24 de junio, la Asociación Mexicana de Organización de Transportistas (AMOTAC) había anunciado un megaparo.

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Demandas de transportistas

La delegación del Estado de México y Ciudad de México de la AMOTAC había convocado a iniciar una movilización a las 08:00 horas, "debido a la falta de respuesta de las autoridades federales, estatales y municipales" por extorsiones a los transportistas.

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Entre otras demandas, pidieron quitar los permisos y parar las extorsiones para poder circular en los municipios; más seguridad; y no al cobro de grúas estatales y federales.

También no más abuso de autoridades; no más abuso de autoridad en la Central de Abastos de la Ciudad de México; no más acuerdos entre autoridades y operadores de grúas; y no más extorsiones de parte de las fiscalías para la devolución de vehículos.

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cdm