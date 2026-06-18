Cuernavaca, Mor. - El crimen organizado infiltró y bajo amenaza de muerte obligó a operadores de la Ruta 7 a resguardar sustancias ilícitas en sus instalaciones, afirmó el presidente de la Federación Auténtica del Transporte (FAT), Dagoberto Rivera Jaimes, tras el cateo ejecutado por la Fiscalía General del Estado (FGE) en la base de dicha ruta, donde agentes ministeriales decomisaron un cargamento de presunta marihuana.

En respuesta al aseguramiento de la droga, choferes y concesionarios realzaron una movilización masiva y bloqueó vialidades desde el punto conocido como Buena Vista, al norte de Cuernavaca, avanzó hacia el zócalo capitalino y extendió la protesta hasta la sede central de la FGE en el municipio de Temixco para exigir la liberación del inmueble.

El abogado de los transportistas, Miguel Ángel Rosete, contradijo la versión de las autoridades, acusó una presunta fabricación de delitos y denunció la existencia de graves irregularidades procesales durante el allanamiento legal. Rosete cuestionó que, pese al volumen de los estupefacientes incautados por el Ministerio Público, no se registrara una sola persona detenida en flagrancia.

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La defensa legal de los operadores confirmó que la base de la Ruta 7 permanece clausurada y bajo resguardo pericial, situación que paraliza la operación de al menos 87 concesionarios. El gremio transportista advirtió que el cierre de las instalaciones colapsa la frecuencia del servicio y afecta de forma directa a miles de usuarios de la zona metropolitana, por lo que exigieron el levantamiento inmediato de los sellos de aseguramiento.

El miércoles, elementos del Centro de Operaciones Estratégicas ejecutaron una orden de cateo en la sede de la Ruta 7, por denuncias de venta de estupefacientes.

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Los investigadores hallaron en la bodega una báscula gramera, una camisola camuflajeada, varias dosis de marihuana, pipas de cristal y encendedores.

Al finalizar la diligencia el inmueble fue asegurado, los indicios fueron fijados, embalados y trasladados para su estudio a la Fiscalía Regional Metropolitana.

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