Este miércoles, 24 de junio, iniciará la tercera fecha de la Fase de Grupos del Mundial de 2026. Ayer, por la noche, Colombia y República Democrática del Congo cerraron el telón de la segunda jornada.

En el caso del Grupo A, la Selección Mexicana ocupa el liderato con seis puntos. Obra de dos victorias consecutivas, tres goles a favor y ninguno en contra. En el Grupo B, Canadá y Suiza comparten la cima con cuatro unidades, sin embargo, la escuadra canadiense posee una mejor diferencia de goles.

Brasil y Marruecos suman cuatro puntos en el Grupo C. Mientras que, en el Grupo D, Estados Unidos se adueñó del liderato con seis puntos. Situación similar a la de Alemania, selección que ocupa el primer lugar del Grupo E.

En el Grupo F, Países Bajos y Japón registran cuatro unidades. Por la parte del Grupo G, Egipto lidera con cuatro puntos, a la par que España ocupa la primera posición del Grupo H.

Noruega y Francia pelean con seis puntos en el Grupo I, mientras que Argentina lidera el Grupo J y Colombia el Grupo K. Finalmente, Inglaterra y Ghana comparten la cima del Grupo L con cuatro unidades.

A unas horas para que inicie la tercera fecha del torneo de la FIFA, así marchan todos los grupos en la Copa del Mundo de 2026.

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Posiciones en la Fase de Grupos del Mundial 2026, previo a la tercera fecha

Grupo A

Así marcha el Grupo A en la Fase de Grupos del Mundial de 2026 - Foto: Captura de Promedios

Grupo B

Así marcha el Grupo B en la Fase de Grupos del Mundial de 2026 - Foto: Captura de pantalla de Promiedos

Grupo C

Así marcha el Grupo C en la Fase de Grupos del Mundial de 2026 - Foto: Captura de pantalla de Promiedos

Grupo D

Así marcha el Grupo D en la Fase de Grupos del Mundial de 2026 - Foto: Captura de pantalla de Promiedos

Grupo E

Así marcha el Grupo E en la Fase de Grupos del Mundial de 2026 - Foto: Captura de pantalla de Promiedos

Grupo F

Así marcha el Grupo F en la Fase de Grupos del Mundial de 2026 - Foto: Captura de pantalla de Promiedos

Grupo G

Así marcha el Grupo G en la Fase de Grupos del Mundial de 2026 - Foto: Captura de pantalla de Promiedos

Grupo H

Así marcha el Grupo H en la Fase de Grupos del Mundial de 2026 - Foto: Captura de pantalla de Promiedos

Grupo I

Así marcha el Grupo I en la Fase de Grupos del Mundial de 2026 - Foto: Captura de pantalla de Promiedos

Grupo J

Así marcha el Grupo J en la Fase de Grupos del Mundial de 2026 - Foto: Captura de pantalla de Promiedos

Grupo K

Así marcha el Grupo K en la Fase de Grupos del Mundial de 2026 - Foto: Captura de pantalla de Promiedos

Grupo L