Este miércoles, 24 de junio, iniciará la tercera jornada de la Fase de Grupos en la Copa del Mundo de 2026.

A partir de la una de la tarde, en tiempo del centro de México, se disputarán seis partidos. Sin embargo, solo uno de ellos se transmitirá por televisión abierta: el que la Selección Mexicana jugará contra República Checa. El resto de los partidos correspondientes a los Grupos A, B y C podrán verse a través de plataforma de streaming.

Además de la Selección Mexicana, la anfitriona Canadá también verá acción este miércoles contra Suiza.

Ésta es la agenda mundialista con los seis compromisos que se disputarán en el primer día de la tercera jornada.

Lee también Javier Aguirre evita confirmar si Memo Ochoa jugará ante República Checa: “No voy a regalar nada”

Jugadores de la Selección Mexicana entonan el Himno Nacional previo al partido ante Sudáfrica - Foto: Imago7

¿Qué partidos se jugarán este miércoles, 24 de junio, en la Fase de Grupos?

Bosnia vs Qatar | Grupo B | Estadio Seattle | 13:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por el pase mundialista de ViX.

vs | Grupo B | Estadio Seattle | 13:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por el pase mundialista de ViX. Suiza vs Canadá | Grupo B | Estadio BC Place Vancouver | 13:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por el pase mundialista de ViX.

vs | Grupo B | Estadio BC Place Vancouver | 13:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por el pase mundialista de ViX. Marruecos vs Haití | Grupo C | Estadio Atlanta | 16:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por el pase mundialista de ViX.

vs | Grupo C | Estadio Atlanta | 16:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por el pase mundialista de ViX. Escocia vs Brasil | Grupo C | Estadio Miami | 16:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por el pase mundialista de ViX.

vs | Grupo C | Estadio Miami | 16:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por el pase mundialista de ViX. Sudáfrica vs Corea del Sur | Grupo A | Estadio Monterrey | 19:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por el pase mundialista de ViX.

vs | Grupo A | Estadio Monterrey | 19:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por el pase mundialista de ViX. República Checa vs México | Grupo A | Estadio Ciudad de México | 19:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por el pase mundialista de ViX, Canal 5, TUDN y Azteca 7.

Lee también Min Jae Kim confía en la solidez defensiva de Corea del Sur para buscar el pase

[Publicidad]