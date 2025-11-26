Estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), cerraron todos los accesos de la Cámara de Diputados, y bloquearon un carril de la avenida Congreso de la Unión.

Desde las 11:00 horas de este miércoles, los inconformes denunciaron que llevan un mes de paro total, para exigir la destitución de la rectora Rosa María Torres, y entregar un pliego petitorio, que entre otras cosas, plantea la mejora de instalaciones, apertura de plazas, atención a denuncias de acoso, y nuevo plan de estudios, entre otras cosas.

“Exigimos que se instalen mesas de diálogo y empezar a trabajar los pliegos petitorios. Hay un gran abandono en nuestra escuela, malas condiciones de infraestructura, falta de sanidad, salones que no están condicionados, abandono estudiantil, pisos inhabitables ya certificado por Protección Civil, edificios peligrosos, y la rectora ha permitido todo eso, por eso exigimos la destitución de la rectora Rosa María Torres Hernán, porque tiene 7 años permitiendo todas estas pauperizaciones”, declaró a EL UNIVERSAL, uno de los estudiantes, quien decidió mantener su identidad confidencial.

Lee también Usuarios de electricidad mantienen bloqueos en Segob y exigen salida de la CFE

Estudiantes de Universidad Pedagógica cierran Cámara de Diputados y bloquean Congreso de la Unión (26/11/2025). Foto: Antonio López / EL UNIVERSAL

Explicó que el pliego petitorio no incluía la destitución de la rectora, sin embargo, tras protestas en la SEP y otras dependencias, Rosa María Torres decidió no acompañar a los estudiantes.

Dijo que, adicionalmente, se le pidió permiso para hacer un encuentro estudiantil en las instalaciones, y se negó, motivo por el que ahora piden su destitución.

“Ella rechazó este encuentro donde se supone se le iba a dar respuesta a los pliegos petitorios y las mesas de diálogo. Rechazó el encuentro con los estudiantes dentro de la misma Universidad Pedagógica Nacional, donde tiene sus oficinas, y al no contar con su presencia, en ese momento es cuando se la comunidad estudiantil la desconoce como como su rectora”, sentenció.

Cerca de las 13:00 horas, los estudiantes fueron recibidos por un grupo de diputados. Asimismo, se les recibió el pliego petitorio bajo el compromiso de analizar el caso. Pese a ello, continúan los bloqueos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro