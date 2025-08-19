El exsecretario de Turismo durante el peñismo y expriista, Enrique de la Madrid, asistió este martes 19 de agosto a la Plenaria de Movimiento Ciudadano (MC) junto a personajes emecistas como Salomón Chertorivski y Alejandra Barrales.

La senadora de la República, Alejandra Barrales, expresó en sus redes sociales que fue un gusto saludar y coincidir con De la Madrid en la reunión.

“Un gusto saludar a Enrique de la Madrid, y que nos haya acompañado esta mañana en la Plenaria de Movimiento Ciudadano”, escribió la legisladora.

De acuerdo con el excandidato a la jefatura de Gobierno por MC, Chertorivski, en la Plenaria se abordó el tema de la Ciudad de México, que “necesita una alternativa que sí sepa cómo resolver sus grandes problemas” por lo que, resaltó, quienes integran dicho partido “saben cómo hacerlo”.

Otra de las asistentes a la congregación emecista fue la diputada federal Laura Ballesteros, quien además está celebrando este día su cumpleaños.

“El futuro depende de nuestra capacidad de jugar en conjunto”: Enrique de la Madrid

Pese a que el expriista no ha oficializado su adición al partido naranja, este es su primer acercamiento con legisladores y representantes de dicho movimiento.

En sus redes sociales, el exfuncionario de Peña Nieto escribió un mensaje que, resaltó, “vale para un vestidor, una empresa o una nación”:

“Sanamos como equipo o morimos como individuos. El futuro depende de nuestra capacidad de jugar en conjunto”, subrayó.

Enrique de la Madrid, durante el primer foro "Diálogos Ciudadanos" del Frente Amplio por México. Foto: Cuartoscuro

Enrique de la Madrid renunció al PRI en 2024 para “cambiar de espacio”

Enrique de la Madrid, hijo del expresidente Miguel de la Madrid, renunció al Partido Revolucionario Institucional (PRI) en diciembre de 2024 porque, en sus propias palabras, tenía que “cambiar de espacio”.

En entrevista radiofónica con Joaquín López Dóriga, dijo que llegó a la conclusión de que si quería seguir influyendo y pesando en el diálogo constructivo entre mexicanos y mexicanas, necesitaba cambiar de espacio.

Por lo anterior, detalló que con su renuncia quería contribuir a eliminar la polarización “que tanto daño nos está haciendo en el mundo y en México”.

Sin embargo, dicha renuncia ocasionó pleitos internos en el PRI ya que Manuel Añorve reaccionó diciendo que De la Madrid era un malagradecido.

“Yo no puedo compartir una renuncia de alguien que ha sido muy favorecido por gobiernos priistas desde su entorno familiar. Nunca lo voy a aplaudir ni a estar de acuerdo. Tendrá sus razones, yo las respeto, pero no las comparto”, señaló Añorve.

