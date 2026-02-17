En menos de tres horas, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó un total de 10 iniciativas de consenso y en todos los casos con voto unánime de los seis grupos parlamentarios.

Destacan reformas para:

Sancionar el acoso sexual e intimidación

e intimidación Castigar conducta dolosa de generación de imágenes

Educación inclusiva

Día Nacional de la Apicultura

Vivienda adecuada

Recuperación de especies

Control de incendios forestales

Transporte público

Deporte adaptado

El primer dictamen aprobado, fue el de la Comisión de Justicia plantea cambios a diversas disposiciones del Código Penal Federal, con el objetivo de imponer pena de uno a tres años de prisión y hasta seiscientos días de multa a quien con fines lascivos acose o intimide de manera reiterada y por cualquier medio, causando a la ofendida algún daño o sufrimiento psicoemocional, que lesione su dignidad, o alguna alteración en el normal desarrollo de su vida cotidiana.

“A quien de manera reiterada, sin consentimiento y sin estar legítimamente autorizado, y por cualquier medio, realice actos de vigilancia, de seguimiento, de acercamiento o contacto no deseados, de intimidación o de cualquier forma de intromisión, que generen en la persona ofendida un daño en su salud psíquica o que alteren el normal desarrollo de su vida cotidiana, se imponga pena de dos a cuatro años de prisión y hasta cuatrocientos días de multa”, señala la ahora minuta.

Otro dictamen avalado fue el de la Comisión de Igualdad de Género, que adiciona un quinto párrafo al artículo 20 Quáter a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias, a fin de que se sancione toda conducta dolosa consistente en la generación total o parcial de imágenes, videos o audios de contenido sexual íntimo que simulen actos sexuales o representaciones de carácter pornográfico de una persona, sin su consentimiento, aprobación o autorización, mediante el uso de medios tecnológicos.

Asimismo, se castigue la divulgación, distribución, publicación o compartición de dicho material, aun cuando haya sido creado total o parcialmente a través de esos medios.

También se aprobó el dictamen de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, que adiciona los artículos 64 Quáter y 64 Quintus de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, para establecer que “será responsable de acoso sexual la persona servidora pública que ejerza acciones, comportamientos, expresiones físicas o verbales, o cuestionamientos de tipo sexual, con el fin de causar perjuicio a una persona”.

De la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, se aprobó el dictamen que modifica el artículo 57 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para que las autoridades de los tres ámbitos de gobierno, en sus respectivas competencias, garanticen la consecución de una educación “inclusiva”.

Asimismo, se avaló declarar el 21 de junio de cada año como el “Día Nacional de la Apicultura”, como una acción de reconocimiento de esta actividad que visibiliza su aportación histórica y posiciona su importancia para las generaciones presentes y futuras.

De la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, se aprobó un dictamen que reforma disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, a efecto de incorporar el término “adecuada” en esta norma legal en referencia a la vivienda, así como promover y garantizar su acceso.

Se aprobó además, un dictamen para obligar al Estado a generar estrategias para el combate y control de incendios forestales; otro para implementar programas de recuperación de especies acuáticas; uno más para que el gobierno priorice modos de transporte público con menor costo ambiental y social; y uno más para incluir las definiciones de “deportistas”, “deportista olímpico” y “deportista paralímpico”.

