En lo que va del año, los dueños de farmacias independientes han perdido alrededor de 50 millones de pesos derivado del pago de extorsiones, delito que ha aumentado en el oriente de la Ciudad de México e Iztapalapa, denunció Juvenal Becerra Orozco, líder de la Unión Nacional de Empresarios de Farmacias (Unefarm).

“Las pérdidas, como tal, no las hemos tenido cuantificadas, porque son muy irregulares, porque son multifactorial, sin embargo, haciendo un aproximado si hemos tenido como unos 50 millones de pérdidas este año”, expuso en conferencia de prensa.

Detalló que dicho delito aumentó 50% de enero a la fecha, y las zonas más afectadas son Iztapalapa, en la Ciudad de México, y Chalco, Valle de Chalco y Los Reyes, en el Estado de México.

Abundó en que las extorsiones van desde los 10 mil pesos y hasta el medio millón de pesos, y ha obligado a los dueños de farmacias a aplicar medidas emergentes, como ajustar el horario de servicio o la contratación de seguridad privada.

“Es muy variable en las cantidades, y esto tiene que ver con la región, inclusive por el tamaño de la farmacia, pero están pidiendo extorsiones de 10 mil, hasta 500 mil”, informó Becerra Orozco.

Refirió que problema afectó a las farmacias de Michoacán, Guerrero y Tamaulipas, pero gracias a la intervención de las autoridades y el acompañamiento de Unefarm, descendió este año.

“El año pasado sí tuvimos temas en Michoacán, en Guerrero, en Tamaulipas, afortunadamente ahí sí se estuvo hablando todo el año con las entidades, estuvimos con nuestros programas de reuniones de ayuda, para presencia en todo ese tema y, afortunadamente, bajó muchísimo, es decir, no está nulo, pero sí bajó”, expuso.

Desabasto aumenta mercado ilegal de medicamentos en México

El 40% de los medicamentos que se consumen en el país, son irregulares, lo que representa un incremento de 10% comparado con 2024, derivado del desabasto de medicamentos, señaló Juvenal Becerra Orozco, líder de la Unión Nacional de Empresarios de Farmacias (Unefarm).

“Los factores son múltiples: el envejecimiento poblacional y la necesidad de medicamentos para padecimientos crónico degenerativos, adicional a que en el entorno digital, cada vez las personas acceden más a estas herramientas y hay una escalada de sitios web irregulares y cuentas en redes sociales que expenden medicinas sin regulación”, explicó durante el 15 Congreso Nacional de Farmacias.

Sin embargo, refirió que el desabasto de medicamentos en el sector salud también ha contribuido con el problema, y las farmacias independientes han hecho su labor para coadyuvar a que los pacientes obtengan sus tratamientos en el sector privado.

“¿Qué hacemos nosotros? Justo en estas situaciones, abastecer las farmacias, tener el mejor precio para que cuando haya este desabasto en el gobierno, nosotros podamos también ayudar a los pacientes a que puedan obtener sus medicamentos. Hoy los pacientes están recurriendo con nosotros para comprar los tratamientos que no están encontrando en el sector público”, dijo.

Becerra Orozco hizo un llamado a la sociedad para que no compre medicamentos en tianguis, locales sin certificación o sitios de internet sin regulación porque podrían afectar su salud.

Explicó que es importante revisar la cromática y tipografía en el empaque, claridad y calidad de empaques primario y secundario, checar número de lote, fecha de caducidad, registro sanitario y el laboratorio que elabora el medicamento.

“(Es importante que) el paciente entienda que si compra en un tianguis sobre ruedas está poniendo en riesgo su vida, es su salud, por supuesto. ¿Cuál es el gancho? El gancho es que es mucho más barato que en la farmacia, obviamente, entendemos por qué, por qué puede ser un medicamento clonado, puede ser el medicamento que le cambiaron el empaque”, advirtió.

