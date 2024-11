Arturo Zaldívar, coordinador General de Política y Gobierno, dio a conocer los nombres de las personas interesadas en obtener una candidatura a ministro, jueces y magistrados para la elección en el Poder Judicial.

La lista fue difundida en el portal https://eleccionjudicial.adyt.gob.mx/ e indica que se inscribieron 484 personas. Entre ellos resaltan nombres de personas afines a Morena y que actualmente tienen un puesto en la administración pública como los siguientes:

Lenia Batres

Lenia Batres. Foto: Fernanda Rojas/EL UNIVERSAL

Lenia Batres es actualmente ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y es Licenciada en Derecho y maestra en Derecho Penal por la Universidad Humanitas, maestra en Gestión Pública para la Buena Administración por la Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México y maestra en Estudios de la Ciudad y candidata a doctora en Estudios de la Ciudad por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.

Batres cursó 11 diplomados y cursos en materia de derecho urbanístico, derecho electoral, derecho parlamentario, ciencia política y seguridad pública.

Además, fue Diputada Federal en la LVII Legislatura del Congreso de la Unión (1997-2000) y, en la Cámara de Diputados, secretaria técnica de la Comisión del Distrito Federal (2006-2009) y asesora de la Comisión de Vivienda (2012-2015).

Cargo al que aspira: Lenia Batres busca reelegirse como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Paula María García Villegas Sánchez Córdero

Paula María García Villegas Sánchez Córdero. Foto: Captura de pantalla

Paula María García Villegas Sánchez Cordero es Magistrada de Circuito e hija de la exsecretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

Cursó la Licenciatura en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, de 1991 a 1994, se tituló el 9 de diciembre de 1994 con la tesis “Análisis Jurídico y Económico de la Ley Federal de Competencia Económica”; asimismo, cursó la Licenciatura en Economía en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, de 1990 a 1994, se tituló el 23 de agosto de 1995 con la tesis “Análisis Económico de la Ley Federal de Competencia Económica”; cuenta con el grado de Master of Law, por la London School of Economics and PoliticalScience, University of London, estudios realizados de 1995 a 1996, se tituló el 1° de noviembre de 1996.

Además, obtuvo el Doctorado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, se tituló el 14 de junio de 2006 con la tesis “Los Tribunales Colegiados de Circuito como Tribunales Constitucionales”. El 4 de mayo de 2013 obtuvo la acreditación como “Formadora de Ética Judicial”, otorgada por el Instituto de Investigaciones Jurisprudenciales y de Promoción y Difusión de la Ética Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Cargo al que aspira: Paula María García Villegas Sánchez Córdero busca ser ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Rafael Guerra Álvarez

Rafael Guerra Álvarez. Foto: Poder Judicial CDMX

Rafael Guerra Álvarez es abogado y magistrado, Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México durante el periodo 2019-2021.​

Estudió la licenciatura en Derecho, en la ENEP Aragón, ahora FES Aragón en la Universidad Nacional Autónoma de México (1982-1985), con cédula profesional 1256984.

Cargo al que aspira: Rafael Guerra Álvarez busca ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Bernardo Bátiz Vázquez

Bernardo Bátiz Vázquez, consejero de la Judicatura Federal. Foto: Especial

Bernardo Bátiz Vázquez es un jurista, abogado, escritor y político mexicano que se desempeña como integrante del Consejo de la Judicatura Federal.

Es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y cuenta con una maestría en Derecho Parlamentario por la Universidad Iberoamericana.

De 1965 a 1992 fue miembro del Partido Acción Nacional, al que renunció junto con los miembros del llamado Foro Democrático y Doctrinario.

Cargo al que aspira: Bernardo Bátiz Vázquez busca ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Roberto Gil Zuarth

Roberto Gil Zuarth. Foto: Archivo/EL UNIVERSAL)

Roberto Gil Zuarth es egresado de la licenciatura en derecho del Instituto Tecnológico Autónomo de México, además, tiene una maestría en derecho constitucional por la Universidad Carlos III de Madrid y es candidato a doctor en derecho por la misma universidad.

Es exsecretario Particular de la Presidencia de la Republica en la administración de Felipe Calderón. En la Cámara de Diputados ocupó diversos cargos y también se desempeñó como secretario ejecutivo de la Junta de Coordinación Política.

Además fue Subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación y diputado federal por el Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura del Congreso de la Unión.

Roberto Gil Zuarth busca ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Eduardo Santillán Pérez

Eduardo Santillán Pérez. Foto: Especial

Eduardo Santillán Pérez fue representante de Morena en el Instituto Nacional Electoral de la Ciudad de México.

Además, fue integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Cargo al que aspira: Eduardo Santillán Pérez busca ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Guillermo Valls

Eligen a Guillermo Valls Esponda como presidente del Tribunal Federal de Justicia en primera ronda. Foto: EL UNIVERSAL

Guillermo Valls Esponda, es el actual presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, desde el 2023 y hasta el 2025.

El presidente del Tribunal cursó la licenciatura en Derecho en la Universidad Iberoamericana y cuenta con una maestría en derecho por la Boston University School of Law. También tiene la especialidad en Derecho Administrativo y de Amparo por la Universidad Panamericana de la Ciudad de México.

Respecto a su experiencia profesional Valls Esponda se ha desempeñado en el sector público federal con cargos en la Procuraduría General de la República como coordinador de Asuntos Internacionales y Agregadurías, así como agregado legal para Europa. Se ha desempeñado también como Administrador General de Servicios al Contribuyente del SAT y titular del Órgano Interno de Control por la Secretaría de la Función Pública.

Hasta el 2023 que fue electo, fungía como presidente de la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia.

Cargo al que aspira: Guillermo Valls Esponda busca ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Plácido Humberto Morales Vázquez

Plácido Humberto Morales Velázquez, titular de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet). Foto: Tomada de la cuenta de IG de @placidomoralesvazquez

Plácido Humberto Morales Velázquez es el actual titular de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet).

Es licenciado en derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM donde también ha sido profesor.

Ha desempeñado diversos cargos políticos y administrativos en el gobierno de Chiapas, fungió como secretario del Trabajo y Prevención Social, secretario de Pesca y Agricultura, representante del Gobierno del Estado de México y coordinador en Jefe del Gabinete de Gobierno. De 1980 a 1982 fue presidente municipal de Ocozocoautla de Espinoza, Chiapas.

El también autor ejerció como subdelegado de las del delegaciones: Cuauhtémoc, Azcapotzalco y Venustiano Carranza, en la CDMX.

Cargo al que aspira: Plácido Humberto Morales Velázquez busca ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Luis Eurípides Alejandro Flores Pacheco

Eurípides Flores, representante de Morena ante el Instituto Nacional Electoral. Foto: Captura de pantalla

Luis Eurípides Alejandro Flores Pacheco representó a Morena en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE).

Eurípides Flores se describe como “abogado del obradorismo”, egresado de la Escuela Libre de Derechos en Puebla y Maestro en Derecho Administrativo por la Universidad Panamericana.

Flores Pacheco también llegó a desempeñarse como diputado suplente para el partido guinda. En las elecciones judiciales de este 2025 busca ser uno de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), cargo para el que ya se registró.

Cargo al que aspira: Luis Eurípides Alejandro Flores Pacheco busca ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Ricardo Peralta Saucedo

Ricardo Peralta Saucedo. Foto: Especial

Ricardo Peralta Saucedo es abogado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y maestro en Derecho Constitucional y Administrativo por esa misma casa de estudios.

Cuenta con especialidades en Procuración de Justicia, Delincuencia Organizada, Seguridad Nacional y Sistema Penal Oral y Adversarial, así como en prevención de lavado de dinero y anticorrupción. Además, fue capacitado por la Policía Nacional Francesa en investigación judicial.

Fue titular de su despacho de abogados especializado en materia penal, civil y mercantil -fundado en 2007-.

En la administración pública ha ocupado diversos cargos en la Asamblea Legislativa del entonces Distrito Federal, la Procuraduría General de la República, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, entre otras instituciones.

Durante la administración del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador se desempeñó como subsecretario de Gobierno, administrador General de Aduanas

Actualmente el funcionario busca busca ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Marisela Morales Ibáñez

Marisela Morales Ibáñez busca ser ministra de la Corte. Foto: captura de pantalla

Marisela Morales Ibáñez es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y maestra en Ciencias Penales por el Instituto Nacional de Ciencias Penales.

Cuenta con un diplomado en amparo y garantías individuales por la Universidad Latinoamericana y otro en juicios orales por el Instituto Nacional de Ciencias Penales.

Desde 1988, dedicó su carrera profesional a la Procuración de Justicia, iniciándose como defensora de oficio y agente del Ministerio Público en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.

Se desempeño como procuradora general de la República de 2011 a 2012 durante el sexenio de Felipe Calderón.

Cargo al que aspira: Marisela Morales Ibáñez busca ser ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

