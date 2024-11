Luego de que ayer el periodista Ciro Gómez Leyva exhibió un audio de una legisladora local de Morena en Michoacán “acarreando” a amigos para que se registraran como aspirantes en el proceso electoral del Poder Judicial de la Federación, la diputada Sandra Olimpia Garibay Esquivel admitió que sí es su voz la que aparece en un audio, pero acusó que este fue editado y modificado con inteligencia artificial con el objetivo de perjudicarla y meterla en problemas.

“Está modificado, editado, poniendo cosas que yo no dije. Yo ahorita puedo con inteligencia artificial hacer tu voz (...) Yo no dije que yo iba impulsar, que me pasaran folios, es ilógico. En ese caso me salgo de la diputación y me pongo yo, son nueve años allá”, expresó la morenista en entrevista difundida por Grupo Fórmula.

Además, Garibay Esquivel denunció que los medios de comunicación han violentado sus derechos políticos al señalarla de corrupción, por lo que pidió que se presenten pruebas de los señalamientos.

En ese sentido, sostuvo que está dispuesta a someterse a una investigación por la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, “pues no hay ningún delito electoral, yo no he cometido nada ilegal”.

“¿Apoco invitarte a que te registres al foro que vamos a hacer aquí al rato es ilegal? ¿Convocarte a que participes es ilegal?”, cuestionó.

Finalmente, la diputada reconoció que sí hizo llamados para inscribirse a la elección judicial; sin embargo, negó injerencia en el proceso electoral y se dijo a favor de los procesos legítimos y con transparencia.

“Yo la verdad estuve llamando a algunos de mis conocidos ‘oigan, inscribanse, convoquen, pasen la voz, registrense’. Lo hicimos en la revocación de mandato, invitamos a la gente a participar y hoy hacemos lo mismo, invitamos a la gente a participar”, declaró.

¿Qué dice el audio difundido por Ciro Gómez Leyva?

Ayer, Ciro Gómez Leyva dio a conocer un audio de la diputada local de Morena en Michoacán, Sandra Olimpia Garibay Esquivel, donde pide a “conocidos” que se inscriban en el proceso de elección judicial.

En el audio, Garibay Esquivel solicita con urgencia registros para ser juez federal.

“Si tienes amigos que quieran ser juez federal necesito que se registren ya, ahorita, en estas plataformas y me manden los folios para yo enviarlos al nacional”, dice.

En otro audio, la diputada señala que “es urgente que se registren hoy porque ya se cierra mañana, que me manden los folios para yo tratar de impulsarlos”.

