A un año del feminicidio de María José de 17 años y el ataque a su madre Cassandra, nunca se obtuvo justicia para ellas o las múltiples víctimas de Miguel “N”, feminicida en Iztacalco, Ciudad de México. A tres días de su muerte, autoridades todavía no informan a representantes legales de las víctimas qué le pasó al sujeto.

“Estoy muy consternada porque esto no es justicia para mí. Se lo pusimos a las autoridades en las manos. Él pudo operar 12 años, pero las autoridades no hicieron nada. En un año contrariaron a la Jefa de Gobierno, no llegó a juicio Miguel, no obtuvimos nada de todo el año que él estuvo preso”, reclama Cassandra.

En entrevista con medios de comunicación, la madre, tía y hermana de María José exigieron justicia para la joven, quien fue asesinada en su domicilio. Cassandra, al descubrir los hechos, se enfrentó al feminicida y este intentó matarla, dejándole secuelas físicas, emocionales y hasta le quitó la voz debido a las heridas que le hizo en el cuello.

“Miguel ya no está en esta vida donde tuvo que haber pagado todo el daño que causó. Nos llena de frustración como familia, especialmente para María José y mi hermana Cassandra, porque no es justo. Gracias a ella, ese asesino fue detenido. Doce años duró asesinando y desapareciendo víctimas. Mi hermana estuvo al borde de la muerte durante un mes, 50% eran sus probabilidades de sobrevivir”, manifiesta Angela, tía de María José.

Ambas denunciaron la corrupción e ineptitud de las autoridades, quienes aún llamaban a Miguel “presunto feminicida”, a pesar de ser detenido cuando ocurrieron los hechos el 16 de abril de 2024. La familia se enteró de la muerte del sujeto a través de notas informativas y hasta hoy miércoles se comunicaron con Cassandra para citarla la próxima semana con Bertha Alcalde, fiscal general.

“Pero previo a esto, la fiscalía jamás nos notificó nada (...). Era un tipo solo, callado, nunca se le veía con nadie. Parecía amable, pero nunca sospechamos que era un monstruo, un asesino. Sé que nos vigilaba, sé que él alcanza a decir la abogada que estuvo obsesionado con mi hija María José”, relata su mamá.

Así, pidieron esclarecer la muerte de Miguel “N”, quien presuntamente perdió la vida por una caída y murió en un hospital, aunque reportes indican que fue por una intoxicación; por lo que Ángela, describió su muerte como “absurda”.

“Me deja pensando mucho cuál es la realidad de las cosas. Sé que no es una casualidad, sé que hay algo detrás de la muerte de Miguel. Miguel ya no está, desgraciadamente tenía que morir antes de tiempo o si no es que algo más pasó. Porque yo tengo muchas sospechas respecto a su muerte, como mucha gente en las redes sociales lo ha comentado”, señalaron Cassandra y Ángela.

La abogada Erendali Trujillo afirmó que no han sido informadas de absolutamente nada, a pesar de haber solicitado un informe de la muerte del agresor. De hecho, obtuvo de manera extraoficial el número de carpeta de investigación porque no sabían en dónde estaba.

“Ni siquiera saben si está en homicidio, si está en servidores públicos, si está en asuntos relevantes. Hasta ahorita no sé dónde está físicamente esa carpeta de investigación. El día que se tenga la reunión le haré el conocimiento a la fiscal general, que tiene una oportunidad, ella que va llegando de hacer las cosas diferentes o de ser parte de este sistema de corrupción”, dijo.

Mensaje a medios de comunicación encabezado por la mamá de María José, Cassandra Ruiz, que también fue victima del feminicida de Iztacalco. Foto: Diego Simón/ EL UNIVERSAL

Honran la memoria de María José

La familia de María José la describe como una niña muy alegre, ambiciosa, amable e inocente. Esta mañana, acudieron al Panteón Español para dejarle flores y realizar una misa para recordarla.

“Mi hija dejó un legado con mucho amor. Mi hija fue una niña muy amable, ¿por qué? Tenía mucha inocencia a pesar de estar cerca de la mayoría de edad. Mi hija era una niña de su casa. Estudiaba por las tardes, tenía la ilusión de entrar a la universidad. Mi hija fue la mejor hija que… tengo el corazón roto”, agrega Cassandra.

A un año de perder a su hija, la madre reiteró que daría su vida por tener a María José de nuevo. Mientras que Ángela recordó todo el daño que causó el feminicida a su familia: desde la pérdida de su sobrina, el ataque a su hermana, hasta las repercusiones psicológicas y económicas.

“¿Cómo le devuelve su hija a una madre? ¿Con qué cara las autoridades tienen y quieren hacerse las buenas gentes cuando durante todo un año no han hecho nada? ¿No les da vergüenza? Vergüenza les debería de dar estar en puestos de poder cuando no apoyan a sus ciudadanos y ni siquiera impiden o reforma leyes que protejan más a las mujeres en México”, reclamó Ángela.

Mensaje a medios de comunicación encabezado por la mamá de María José, Cassandra Ruiz, que también fue victima del feminicida de Iztacalco. Foto: Diego Simón/ EL UNIVERSAL

Miguel “N” llama a Fernanda, hermana de María José

Días antes de su muerte, Miguel “N” consiguió el número de celular de Fernanda, hermana de María José para amenazarla y decirle que hay más de 30 víctimas, además se dijo triste de todo el daño que causó.

“Se atrevió a burlarse de nosotras, le dijo que estaba triste por lo que nos había hecho, que no podía creer que ya había pasado un año desde que todo empezó, pero que todavía no había ni siquiera una sentencia. Y al final le dice que no se arrepiente de lo que le hizo a María José y mucho menos a las demás. Es un abuso, una burla”, explica Cassandra.

Por su parte, Fernanda lo encaró y le dijo que era un asesino, sin embargo, este soltó una carcajada. A casi una semana de la llamada, aún desconocen cómo consiguió el número de la joven desde el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente. Aunque hizo una comparecencia el viernes 11 de abril, las autoridades tampoco actuaron para proteger a la familia.

“Nuevamente sale a flote la corrupción, la incompetencia de las autoridades. Se abre la cloaca para que se proteja todo lo que está mal logrado con las autoridades, con el sistema. No hubo un juicio, estábamos en espera, siempre que nuestra abogada quería hacer un proceso, se le daban largas o no se le daba noticias. Este es el México en el que vivimos”, concluyeron.

Mensaje a medios de comunicación encabezado por la mamá de María José, Cassandra Ruiz, que también fue victima del feminicida de Iztacalco. Foto: Diego Simón/ EL UNIVERSAL

