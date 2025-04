“Nos destruyeron la vida, he vivido un año con el corazón roto y aún no me resigno”, mencionó Cassandra Cruz una de las víctimas de Miguel “N” el presunto feminicida de Iztacalco.

La madre de María José, exige a las autoridades continuar con las investigaciones del fallecimiento de Miguel dentro del Reclusorio Varonil Oriente, además de que la Fiscalía investigue cómo fue que realizó una llamada telefónica al número personal de Fernanda, hermana de la víctima.

“Ya no confiamos en la Fiscalía, nos pedían que guardáramos silencio, pero hoy ya no podemos callar para exigir justicia para María José”, agregó Cassandra.

En el marco del año luctuoso de María José, una joven de 17 años quien perdió la vida al interior de su departamento a manos de Miguel “N” en la colonia La Cruz Coyuya en la alcaldía Iztacalco, familiares y amigos de la víctima realizaron una velada en el panteón Español, ubicado en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Denuncian falta de atención por parte de autoridades (16/04/2025). Foto: Juan Carlos Williams / EL UNIVERSAL

La madre denunció la falta de atención por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad a las víctimas de feminicidio, además que se investigue a todas las autoridades involucradas.

“Yo le entregué a las autoridades a Miguel y las autoridades nuevamente muestran su incompetencia. Nunca hubo la justicia que yo y todas las demás madres esperamos por nuestras hijas”, mencionó la madre quien pide a la Fiscalía continúen las investigaciones.

De acuerdo a la familia Cruz, también piden que se investigue la llamada del pasado jueves 10 de abril a Fernanda, hermana de María José, quien fue localizada en su número privado por el presunto feminicida, en la cual mencionó su falta de arrepentimiento por las víctimas.

