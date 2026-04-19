La elección de tres nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) debe garantizar que el organismo se mantenga autónomo e independiente a cualquier tipo de poder fáctico en México, considera la hoy ex consejera electoral Claudia Zavala.

En entrevista con EL UNIVERSAL, la maestra en Derecho por la UNAM afirma que el INE ha logrado mantenerse resiliente y firme ante los embates que le fueron enviados desde el púlpito de las conferencias mañaneras, pero en su espíritu colegiado “no le va” la reforma conocida como “los súper poderes de Taddei”, lo que ha mermado un poco su funcionamiento como árbitro electoral.

Respecto a la reforma electoral recientemente avalada por el Congreso, Claudia Zavala también extraña mayores herramientas para que el instituto lleve a cabo sus funciones de fiscalización, así como clarificar los tiempos de campaña y precampaña, ante las intenciones de algunos partidos por tomar tiempo extra por adelantado.

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¿Cuál fue el mayor reto que enfrentó siendo consejera del INE?

Yo creo que el cambio en el modelo de comunicación política que adoptó el gobierno. Fue algo inusual que se dio hacia la institución y que, aun así, el INE respondió y fue resiliente. Hizo lo que tenía que hacer en condiciones en las mejores condiciones que pudo hacerlo.

Como consejera, pues sí, hubo muchos retos, pero, sobre todo, el arbitraje que tuvimos que hacer en 2024. Se implementó un modelo diferente de comunicación política desde las mañaneras y encontraba pues muchos topes en el propio modelo constitucional de restricciones de partidos políticos. Aun así, nosotros teníamos que hacer prevalecer la Constitución, se tuvo que llevar a cabo, un arbitraje con mucho cuidado para hacer valer la equidad en las contiendas electorales y que no fuera sobrepasada por este nuevo modelo de comunicación política, desde la voz del ejecutivo.

¿Qué tanto cambió el INE en estos nueve años?

El INE es una institución grande, hay más de 17 mil personas trabajando al servicio de la población mexicana. En esa medida, el INE sigue siendo el INE. Lo que pasa ahora es que hay cambio de reglas hacia el interior.

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Desde mi punto de vista, siempre es positivo el cambio de consejeros, se refrescan los colegiados y muchas cosas pueden cambiar para bien, pero la reforma que se hizo sobre reglas internas no debió perder el modelo colegiado en la toma de decisiones de ese máximo órgano de decisión que es el Consejo General.

La ley cambió para permitirle a quien preside el INE que pueda nombrar al equipo directivo y técnico. A mí me parece que eso no va con el modelo colectivo del INE y que debe ser el consenso de quienes integran al Consejo General la decisión en el nombramiento de las personas que los van a acompañar técnicamente y desde la dirección de esos trabajos.

¿Usted qué reto vería si el INE, con la elección de los nuevos consejeros, tuviera un Consejo General cargado hacia una fuerza política?

El INE viene de una historia en donde era controlado por la Secretaría de Gobernación y eso en 1996 desaparece, se le da autonomía. Yo creo que la mejor forma de ver que estas garantías sigan siendo materiales es dar seguimiento. Este proceso no debe claudicar en el modelo del INE, hay que dar un seguimiento en cada uno de sus votos para que nosotros podamos adoptar una opinión respecto.

¿Qué le hubiera gustado que se incluyera en la última reforma electoral?

Hay tantas elecciones concurrentes que yo sí creo necesario que el legislativo debe marcar mejor los tiempos de precampañas, campañas e intercampañas. Hay que alinear ese sistema porque ahora va a estar más complejo con la elección del Poder Judicial. Otro asunto es que debió fortalecerse el tema de fiscalización, sobre todo con la relación que se tiene con otras instituciones.

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